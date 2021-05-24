Тиктокер, который назвал Кадырова «шайтаном», опубликовал видео с извинениями

Чечня, Вся Россия

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23 мая в соцсетях появилось видео с извинениями перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которое записал оскорбивший его ранее тиктокер

Напомним, 17 мая 15-летний уроженец Дагестана оскорбил главу Чечни во время его эфира в инстаграме, назвав шайтаном. За слова подростка извинился его отец и другие близкие родственники.

21 мая Рамзана Кадырова публично обругал еще один подросток. Тиктокер записал видео, в котором заявил, что Кадырова нужно уволить с должности главы региона, и назвал его шайтаном. Впрочем, юноша быстро удалил этот и другие тиктоки из своего аккаунта.

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Накануне подросток записал видео с извинениями. На ролик обратил внимание телеграм-канал «Острожно, новости!». Как оказалось, парня зовут Фёдор, он живет в Перми. В разговоре с пабликом BAZA подросток признался, что не ожидал, что видео с оскорблением Кадырова «так залетит». Ролик же он удалил самостоятельно и по своей воле.

«Нежелательные товарищи узнали мой адрес, и я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу...» — заявил школьник.

Подросток не уточнил, кто именно узнал его адрес.

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Отметим, в поддержку 15-летнего школьника, родственникам которого пришлось извиняться перед главой Чечни, в инстаграме организовали флешмоб. Участники акции пишут на листе бумаги хештег КадыровШайтан и публикуют фотографии в сеть. Инициатором флешмоба стал телеграм-канал 1ADAT.

В 2020 году модератора канала, 19-летнего Салмана Тепсуркаева, похитили в Геленджике и заставили сесть обнаженным на бутылку за критику чеченских властей. Следователи возбудили дело по факту похищения. Судьба юноши по‑прежнему неизвестна.

Извинения Рамзан Кадыров Социальные сети Школьники

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