Тиктокер, который назвал Кадырова «шайтаном», опубликовал видео с извинениями

23 мая в соцсетях появилось видео с извинениями перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которое записал оскорбивший его ранее тиктокер

Напомним, 17 мая 15-летний уроженец Дагестана оскорбил главу Чечни во время его эфира в инстаграме, назвав шайтаном. За слова подростка извинился его отец и другие близкие родственники. 21 мая Рамзана Кадырова публично обругал еще один подросток. Тиктокер записал видео, в котором заявил, что Кадырова нужно уволить с должности главы региона, и назвал его шайтаном. Впрочем, юноша быстро удалил этот и другие тиктоки из своего аккаунта.

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Накануне подросток записал видео с извинениями. На ролик обратил внимание телеграм-канал «Острожно, новости!». Как оказалось, парня зовут Фёдор, он живет в Перми. В разговоре с пабликом BAZA подросток признался, что не ожидал, что видео с оскорблением Кадырова «так залетит». Ролик же он удалил самостоятельно и по своей воле. «Нежелательные товарищи узнали мой адрес, и я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу...» — заявил школьник. Подросток не уточнил, кто именно узнал его адрес.