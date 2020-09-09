«По чеченским адатам, либо на бутылку сажают, либо в лоб из пистолета стреляют». В Чечне модератора оппозиционного сообщества подвергли унижениям

В Чечне молодому человеку пришлось сесть голым на бутылку в качестве извинений за критику властей. Вот что известно об этой истории

Что случилось? 7 сентября в телеграм-канале 1ADAT опубликовали видео, в котором молодой человек, представившись Салманом Тепсуркаевым, администратором данного телеграм-канала, садится обнаженным на бутылку в качестве извинений за критику чеченских властей.

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Молодой человек говорит на чеченском языке о том, что 1ADAT очень плохой канал, который ругает власть. Он называет себя ублюдком, от которого отказался отец, и оскорбляет свою мать. После этих слов мужчина садится на бутылку. По его словам, таким образом он наказывает себя и передает эстафету другим администраторам и подписчикам канала.

Следом администраторы канала опубликовали пост, в котором заявили, что Салману Тепсуркаеву 19 лет, он работал модератором чата на канале 1ADAT, его похитили и публично унизили представители силовых структур Чечни.

Что такое 1ADAT? Как сказано в описании телеграм-канала, народное движение «1адат» выступает против «кадыровской диктатуры» в Чечне. В пабликах появляются посты с критикой чеченской власти и о задержаниях или похищениях граждан. Телеграм-канал движения насчитывает 11 тыс. 571 подписчика.

Как отреагировала общественность? Видео Салмана Тепсуркаева вызвало большой резонанс. 8 сентября правозащитный центр «Мемориал» (также внесен в реестр иноагентов) опубликовал на своем сайте сообщение, в котором говорится, что центр обратился в прокуратуру, МВД и СК Чечни с требованием расследовать происшествие. По данным правозащитников, молодой человек был похищен «неизвестными» 5 сентября в Чечне, после чего его подвергли сексуальному насилию, снимая на видео.

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Что было дальше? В инстаграме «ЧП Чечня» 8 сентября появилось еще одно видео, записанное Салманом Тепсуркаевым, в котором он признался, что распространял видеоролики, порочащие честь и достоинство жителей Чечни, а также объяснил свой поступок. По его словам, он сел на бутылку, потому что боялся более сурового наказания за свои публикации. Молодой человек говорит на чеченском, некоторые его слова заглушаются звуковым сигналом. «Кавказский узел» опубликовал перевод слов, которые удалось разобрать корреспонденту.

«Я говорил там очень непозволительные вещи. Всех чеченских полицейских, работников органов власти обкладывал матом […]. Есть много людей, которые не понимают, почему я снял то видео. […] Я снял это видео, потому что с меня будет спрос. По чеченским адатам (обычаям), либо на бутылку сажают, либо в лоб из пистолета стреляют. Я (сел на) бутылку, потому что не хотел, чтобы меня застрелили, понимаете? Вы бы тоже такое сделали, понимаете?», — рассказал Тепсуркаев.

Как отреагировали власти Чечни? Журналисты издания «Кавказ.Реалии» (данное СМИ считается в России иноагентом) 8 сентября обратились за комментарием в аппарат уполномоченного по правам человека при главе Чечни. Там журналистам рассказали, что знают о произошедшем, однако ни сам пострадавший, ни его родные в аппарат не обращались.