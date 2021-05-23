Еще один школьник обругал Кадырова «шайтаном», а в инстаграме запустили одноименный флешмоб

Напомним, 17 мая во время прямого эфира в инстаграме один из интернет-пользователей назвал главу Чечни «шайтаном». Спустя несколько дней оказалось, что это 15-летний подросток родом из Дагестана, который живет в Подмосковье. Перед Кадыровым за слова подростка пришлось извиняться его отцу и близким родственникам.

Однако 21 мая главу Чечни снова обругал еще один подросток. Тиктокер pan_fedir_live выложил в своем аккаунте видео, в котором заявил, что Кадырова нужно уволить с должности главы региона, и назвал его шайтаном.

«Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова шайтаном, кем Кадыров и является, в Instagram, и потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно и что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики за вот такое вот поведение в отношении граждан, особенно граждан другой республики — дагестанцев. И официально заявляю, что Рамзан Кадыров — шайтан», — заявил на видео подросток.

На ролик обратили внимание пользователи сайта Pikabu, а позже и журналистка Ксения Собчак.