Еще один школьник обругал Кадырова «шайтаном», а в инстаграме запустили одноименный флешмоб
В 20-х числах мая пользователи соцсетей стали публично оскорблять главу Чечни Рамзана Кадырова. Рассказываем, что происходит
Напомним, 17 мая во время прямого эфира в инстаграме один из интернет-пользователей назвал главу Чечни «шайтаном». Спустя несколько дней оказалось, что это 15-летний подросток родом из Дагестана, который живет в Подмосковье. Перед Кадыровым за слова подростка пришлось извиняться его отцу и близким родственникам.
Однако 21 мая главу Чечни снова обругал еще один подросток. Тиктокер pan_fedir_live выложил в своем аккаунте видео, в котором заявил, что Кадырова нужно уволить с должности главы региона, и назвал его шайтаном.
«Недавно я увидел новость, что чувак обозвал Кадырова шайтаном, кем Кадыров и является, в Instagram, и потом вся его семья извинялась. Я считаю, что это неправильно и что Рамзана Кадырова нужно уволить с должности главы Чеченской республики за вот такое вот поведение в отношении граждан, особенно граждан другой республики — дагестанцев. И официально заявляю, что Рамзан Кадыров — шайтан», — заявил на видео подросток.
На ролик обратили внимание пользователи сайта Pikabu, а позже и журналистка Ксения Собчак.
Спустя некоторое время школьник удалил видео с канала. Также исчезли и все остальные тиктоки.
При этом журналисты Znak.com обратили внимание, что в инстаграме появился флешмоб КадыровШайтан в поддержку школьника, родственникам которого пришлось извиняться. Участники флешмоба пишут хэштег на бумаге и публикуют фотографии в сеть.
Пока глава Чечни никак не прокомментировал данное явление.
Отметим, что инициатором флешмоба стал телеграм-канал 1ADAT. В 2020 году модератора канала, 19-летнего Салмана Тепсуркаева, похитили в Геленджике и заставили сесть обнаженным на бутылку за критику чеченских властей. Позже следователи возбудили дело по факту похищения, однако судьба юноши по-прежнему неизвестна.