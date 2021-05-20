Пользователь инстаграма назвал Кадырова «шайтаном». Его нашли, а родственники публично извинились

17 мая подросток оставил оскорбительный комментарий в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, за который позже пришлось извиняться его родственникам

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел прямой эфир в инстаграме. Один из интернет-пользователей оставил комментарий Кадырову, в котором написал: «Ты не человек, ты просто шайтан». Глава республики зачитал комментарий вслух, потом, судя по звукам, сделал скриншот, рассмеялся и начал ему угрожать. «Я найду тебя и мы посмотрим, кто из нас шайтан. Ты ночами не будешь спать, будешь завещание делать. Будет плакать. Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне в директ вот сюда. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал Кадыров.

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Комментатором оказался 15-летний подросток. Он родился в Дагестане, но сейчас живет со своим отцом в подмосковном Чехове. Извинения главе республики принесли родственники и отец подростка, их опубликовал 19 мая ЧГТРК «Грозный». Сам юноша во время извинений сидел молча. «Мой сын 17 мая во время вашего прямого эфира допустил очень открытое и неуважительное высказывание. Я просил бы прощения за неправильное воспитание моего сына. За то, что не смог вырастить достойного сына», — заявил отец подростка и пообещал заняться его воспитанием. Принесли извинения Кадырову и его окружению дедушка и дядя подростка. Они также сказали, что «мальчик тоже осознал свою вину», добавил «Кавказский Узел».

Извинения — распространенная практика в Чечне. Так, местному жителю пришлось извиниться за жалобу на то, что сам покупал нитки для операции брату. Сам брат тоже извинился. Во время пандемии после жалобы на нехватку средств защиты извинялись чеченские врачи.

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