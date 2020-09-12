Сторонники Кадырова похитили в Геленджике оппозиционера и посадили его на бутылку — «Комитет против пыток»
«Комитет против пыток» 12 сентября сообщил, что модератора оппозиционного сообщества похитили в Геленджике и увезли в Чечню, где подвергли унижениям
Напомним, 7 сентября в телеграм-канале 1ADAT (движение, участники которого выступают против «кадыровской диктатуры» в Чечне) появилось видео, которое записал 19-летний Салман Тепсуркаев.
Молодой человек признался, что является модератором чата данного канала и заявил, что это «очень плохой канал», а себя назвал ублюдком. После чего, в качестве наказания за свои поступки и критику властей, Тепсуркаев обнаженный садится на бутылку.
Следом было опубликовано еще одно видео, в котором он объяснил свой поступок тем, что боялся более сурового наказания, и не хотел получить «пулю в лоб».
История Салмана Тепсуркаева вызвала большой общественный резонанс, а правозащитный центр «Мемориал» (организация объявлена в России иноагентом) сообщил, что обратился в прокуратуру, МВД и СК Чечни с требованием расследовать происшествие.
12 сентября в правозащитном движении «Комитет против пыток» сообщили, что накануне юристам в ходе общественного расследования удалось получить видеозапись, на которой запечатлен процесс похищения Салмана Тепсуркаева. Правозащитники утверждают, что «неизвестные» пришли за молодым человеком в гостиницу в Геленджике, где он работал, похитили его и доставили на территорию полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, расположенного в Грозном.
На опубликованных кадрах видно, как в некое здание в 15:45 заходит мужчина в черной одежде, а другой человек наблюдает с улицы за происходящим. В 15:46 молодого человека в ярко-розовой футболке, похожего по телосложению и внешнему виду на Салмана Тепсуркаева, выводят два человека, один из них удерживает юношу. После чего группа заворачивает за угол здания и пропадает из зоны видимости камеры.
«Салман пытался сбежать от этих людей, но, когда понял, что выход из гостиницы тоже контролируется, схватился за колонну рядом с административной стойкой и попросил вызвать полицию. Работники гостиницы нажали тревожную кнопку для вызова охраны. Один из мужчин, которые участвовали в задержании Салмана, подошел к нему, заломил руку и прижал к колонне. Сопротивление при этом Салмана не оказывал. Когда работники гостиницы попытались выяснить, что происходит, один из мужчин показал им удостоверение сотрудника МВД», — сообщили правозащитники со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по факту публикации видео назначена проверка.
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Руководитель краснодарского отделения «Комитета против пыток» Сергей Романов в беседе с журналистом портала Юга.ру заявил, что на кадрах действительно запечатлен процесс похищения модератора оппозиционного Кадырову движения, и это действительно произошло в Геленджике. Раскрывать адрес места похищения или название гостиницы Романов отказался.
Правозащитник также сообщил, что в ближайшее время организация подаст заявление в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела.
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