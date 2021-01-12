Следователи в Геленджике возбудили уголовное дело после похищения сторонника оппозиции, которого увезли в Чечню и заставили сесть голым на бутылку

«Комитет против пыток» 12 января сообщил о возбуждении уголовного дела о похищении модератора оппозиционного сообщества, которого похитили в Геленджике и увезли в Чечню, где подвергли унижениям

Напомним, 7 сентября в телеграм-канале движения 1ADAT, участники которого выступают против «кадыровской диктатуры» в Чечне, появилось видео, которое записал 19-летний Салман Тепсуркаев. Молодой человек представился модератором чата телеграм-канала. Он сказал, что 1ADAT — «очень плохой канал», а себя назвал ублюдком. После чего в качестве наказания за свои поступки и критику властей обнаженным сел на бутылку. Во втором видео, которое позже опубликовал Тепсуркаев, он объяснил, что сделал это, так как боялся более сурового наказания и не хотел получить «пулю в лоб». 12 сентября в правозащитном движении «Комитет против пыток» сообщили, что Салмана Тепсуркаева похитили в Геленджике и доставили на территорию полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Видео с извинениями было записано под давлением чеченских силовиков, утверждали правозащитники.