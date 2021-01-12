Следователи в Геленджике возбудили уголовное дело после похищения сторонника оппозиции, которого увезли в Чечню и заставили сесть голым на бутылку

Краснодарский край, Чечня

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«Комитет против пыток» 12 января сообщил о возбуждении уголовного дела о похищении модератора оппозиционного сообщества, которого похитили в Геленджике и увезли в Чечню, где подвергли унижениям

Напомним, 7 сентября в телеграм-канале движения 1ADAT, участники которого выступают против «кадыровской диктатуры» в Чечне, появилось видео, которое записал 19-летний Салман Тепсуркаев.

Молодой человек представился модератором чата телеграм-канала. Он сказал, что 1ADAT — «очень плохой канал», а себя назвал ублюдком. После чего в качестве наказания за свои поступки и критику властей обнаженным сел на бутылку. Во втором видео, которое позже опубликовал Тепсуркаев, он объяснил, что сделал это, так как боялся более сурового наказания и не хотел получить «пулю в лоб».

12 сентября в правозащитном движении «Комитет против пыток» сообщили, что Салмана Тепсуркаева похитили в Геленджике и доставили на территорию полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном. Видео с извинениями было записано под давлением чеченских силовиков, утверждали правозащитники.

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14 сентября правозащитники обратились в интересах супруги Тепсуркаева в следственное управление СК РФ по Чечне и в следственный отдел по Геленджику с сообщениями о преступлении. Они предоставили следователям видеозапись с моментом похищения молодого человека, данные об автомобилях и предполагаемых похитителях, попавших в объектив видеокамеры.

На следующий день кубанские следователи передали материалы в СУ по Чечне в связи с тем, что автомобиль предполагаемых похитителей пересек границу республики. Там, однако, отказались возбуждать уголовное дело, а позже вернули обратно в Краснодарский край часть материалов проверки, которая касалась похищения Тепсуркаева.

27 ноября по факту похищения следователь следственного отдела по Геленджику Глеб Лебедев возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Как рассказали 12 января в «Комитете против пыток», уведомление о возбуждении дела юристы организации получили только в конце декабря 2020 года. Местонахождение Салмана Тепсуркаева до сих пор неизвестно.

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Следователи в Геленджике возбудили уголовное дело после похищения сторонника оппозиции, которого увезли в Чечню и заставили сесть голым на бутылку
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