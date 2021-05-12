В Краснодаре к концу июня собираются починить дорогу возле ипподрома и потратить на это 28,6 млн рублей

В мэрии Краснодара 12 мая рассказали о планах отремонтировать дорогу в районе ипподрома

Ремонт улицы Беговой от Российской до 16-го Полевого Участка начался в конце февраля. На отрезке длиной 1,5 км уже закончилась укладка асфальта, сейчас там меняют бордюры, устанавливают подходы к пешеходным переходам и делают заездные карманы.

После ремонта на Беговой установят восемь остановок и построят сеть ливневой канализации, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара 12 мая. А после на проезжей части нанесут разметку и заменят дорожные знаки.

На работы потратят 28 млн 671 тыс. рублей, сообщил портал 93.ru со ссылкой на мэрию. Завершить ремонт планируют в конце июня.

Напомним, что улицы Янковского, Российскую, Брянскую и Сочинскую в Краснодаре пообещали отремонтировать до начала лета. А до августа из-за строительных работ будет перекрыта улица Черкасская. Кроме того, техника на улице 40-летия Победы задержится до Нового года.