В Краснодаре к концу июня собираются починить дорогу возле ипподрома и потратить на это 28,6 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара 12 мая рассказали о планах отремонтировать дорогу в районе ипподрома

Ремонт улицы Беговой от Российской до 16-го Полевого Участка начался в конце февраля. На отрезке длиной 1,5 км уже закончилась укладка асфальта, сейчас там меняют бордюры, устанавливают подходы к пешеходным переходам и делают заездные карманы.

Читайте также:

После ремонта на Беговой установят восемь остановок и построят сеть ливневой канализации, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара 12 мая. А после на проезжей части нанесут разметку и заменят дорожные знаки.

На работы потратят 28 млн 671 тыс. рублей, сообщил портал 93.ru со ссылкой на мэрию. Завершить ремонт планируют в конце июня.

Напомним, что улицы Янковского, Российскую, Брянскую и Сочинскую в Краснодаре пообещали отремонтировать до начала лета. А до августа из-за строительных работ будет перекрыта улица Черкасская. Кроме того, техника на улице 40-летия Победы задержится до Нового года.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре к концу июня собираются починить дорогу возле ипподрома и потратить на это 28,6 млн рублей
Власти Адыгеи заявили, что жители региона проводят 3 минуты в очередях в МФЦ
Суд дал 7 лет колонии строгого режима экс-полицейскому, который за 300 тыс. рублей разрешил незаконную вырубку леса на Кубани
В Краснодаре назначили нового прокурора
Когда на Кубани закончатся «температурные качели» и наступит лето? Спросили у синоптиков
В Краснодаре на парковке ТРК «СБС Мегамолл» загорелся автомобиль

Лента новостей

Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
4 мая, 00:20 Партнерский
Как закаляется сталь, или Будни металлургического завода в Абинске
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
7 мая, 11:18
«Военкоматы нас, восьмиклассников, не принимали — не было указа»
Вспоминают участники войны
Что в мае цветет на Кубани?
6 мая, 15:52
Что в мае цветет на Кубани?
Цветочный шазам Краснодарского края

Реклама на портале