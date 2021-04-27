В Краснодаре пообещали отремонтировать улицу Янковского к началу лета

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 27 апреля сообщили о ремонте улицы Янковского

Проезжую часть приведут в порядок на участке от улицы Ленина до Промышленной. Протяженность ремонтируемого участка — 2,2 км. Работы выполняет компания-подрядчик «Северское дорожно-ремонтное строительное управление». Сейчас там меняют люки.

Также дорожники должны заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать тротуары и бордюры при необходимости, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Работы на участке планируют закончить к началу лета, сообщили 27 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.

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Напомним, также в Краснодаре в апреле начался ремонт улицы Карасунской и Трубилина. До лета дорожники собираются ремонтировать улицу Российскую и Брянскую. До августа из-за ремонта в Краснодаре перекрыта улица Черкасская, а работы на улице 40-летия Победы собираются закончить только к Новому году.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

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