В Краснодаре пообещали отремонтировать улицу Янковского к началу лета

В мэрии Краснодара 27 апреля сообщили о ремонте улицы Янковского

Проезжую часть приведут в порядок на участке от улицы Ленина до Промышленной. Протяженность ремонтируемого участка — 2,2 км. Работы выполняет компания-подрядчик «Северское дорожно-ремонтное строительное управление». Сейчас там меняют люки.

Также дорожники должны заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтировать тротуары и бордюры при необходимости, нанести разметку и установить дорожные знаки.

Работы на участке планируют закончить к началу лета, сообщили 27 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара.