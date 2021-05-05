В Краснодаре еще на две недели отложили открытие улицы Чапаева

В администрации Краснодара 5 мая сообщили о продлении сроков ремонтных работ на улице Чапаева

Напомним, 1 марта на улице Чапаева стартовали работы на сетях водоотведения. Их планировали закончить к 30 апреля. Из-за работ на участке улицы между Рашпилевской и Красноармейской ограничили движение. С 5 мая городские власти собирались ввести там одностороннее движение транспорта и стали сужать улицу Чапаева.

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Однако к 5 мая работы не успели выполнить и продлили их еще на две недели. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили ситуацию тем, что из-за замены сетей были разрыты дороги. Сейчас покрытие восстанавливают и устанавливают бордюры для создания велодорожки.

После открытия улицы доступной для транспорта останется одна полоса шириной 4,2 метров. На участке установят дорожные знаки и нанесут разметку. Это предварительный этап реализации проекта «7 улиц», напомнили 5 мая в пресс-службе мэрии.

По расчетам городских властей, изменение схемы движения не сильно повлияет на дорожную ситуацию. Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир назвала это временным решением, которое нужно, чтобы водители и пешеходы привыкли к изменениям. Она также добавила, что параллельно идет подготовка проекта по будущему изменению участка улицы Чапаева.