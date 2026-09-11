В Краснодаре в ночь на 12 сентября ограничат движение возле Вишняковского моста

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре временно перекроют проезд по улице Вишняковой из-за ремонта сетей водоснабжения

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 22:00 11 сентября до 6:00 12 сентября перекроют движение транспорта перед Вишняковским мостом. Это связано с продолжением работ на сетях водоснабжения.

В этот период водители, следующие по улице Ставропольской в сторону центра города, не смогут повернуть направо на улицу Вишняковой. Объехать перекрытый участок автомобилистам предлагают через улицы Адыгейская Набережная и КИМ, а также через Северные мосты.

Схема проезда

Схема проезда

Восстановить асфальтобетонное покрытие на этом участке планируют до 20 сентября. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои поездки.

О начале строительства ливневой канализации на улице Вишняковой стало известно 17 июля. Власти заявили, что новая система должна ликвидировать подтопления во время сильных дождей, которые блокировали движение на этом участке.

Работы продлятся больше года. На протяжении всего этого периода для водителей будут действовать ограничения.

Напомним, что 10 сентября на улице Ставропольской в сторону центра Краснодара образовалась серьезная пробка из-за сужения проезжей части в районе Вишняковского моста.

Как писали Юга.ру, расширение Ростовского шоссе в Краснодаре отложили до 2031 года. Проект отправят на доработку.

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