В Краснодаре в ночь на 12 сентября ограничат движение возле Вишняковского моста

Департамент транспорта Краснодара сообщил в своем телеграм-канале, что с 22:00 11 сентября до 6:00 12 сентября перекроют движение транспорта перед Вишняковским мостом. Это связано с продолжением работ на сетях водоснабжения. В этот период водители, следующие по улице Ставропольской в сторону центра города, не смогут повернуть направо на улицу Вишняковой. Объехать перекрытый участок автомобилистам предлагают через улицы Адыгейская Набережная и КИМ, а также через Северные мосты.

Восстановить асфальтобетонное покрытие на этом участке планируют до 20 сентября. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свои поездки.

О начале строительства ливневой канализации на улице Вишняковой стало известно 17 июля. Власти заявили, что новая система должна ликвидировать подтопления во время сильных дождей, которые блокировали движение на этом участке.

Работы продлятся больше года. На протяжении всего этого периода для водителей будут действовать ограничения.



Напомним, что 10 сентября на улице Ставропольской в сторону центра Краснодара образовалась серьезная пробка из-за сужения проезжей части в районе Вишняковского моста.