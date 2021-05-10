Власти Краснодара пообещали к лету закончить ремонт улицы Сочинской

Краснодарский край

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Власти Краснодара 10 мая рассказали, что на улице Сочинской идет капитальный ремонт

На улице Сочинской в Краснодаре в апреле начался капитальный ремонт. На участке протяженностью 700 метров от улицы Красных Партизан до Славянской поменяют асфальт, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

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В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства 10 мая сообщили, что новый щебёночно-мастичный асфальтобетон будет отличаться прочностью и устойчивостью к образованию колеи.

В пресс-службе администрации Краснодара заявили, что работы завершаться к концу мая.

Ранее Юга.ру писали, что улицы Янковского, Российскую и Брянскую в Краснодаре также пообещали отремонтировать до начала лета. А до августа из-за строительных работ будет перекрыта улица Черкасская. Кроме того, техника на улице 40-летия Победы задержится к Новому году.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

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