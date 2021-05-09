В Сочи на кустах магнолии и рододендрона распустились желтые цветы

В сочинском парке «Дендрарий» в первые дни мая зацвела магнолия бруклинская сорта Yellow bird, что переводится как «желтая птица» — это один из видов магнолии с довольно редким желтым окрасом.

Растение этого сорта может достигать 12 метров в высоту, оно морозостойкое и способно выдержать похолодание до -28 °С. Цветение магнолии бруклинской начинается одновременно с появлением листьев, в этот период дерево покрывают крупные цветы чашеобразной формы с интенсивно желтым окрасом.

В Сочи «желтую птицу» можно найти на самой высокой точке дендрария по пути к верхней станции канатной дороги, а также в городе — на Платановой аллее и в санатории «Юг».

Этот сорт будет цвести около месяца, затем распустятся вечнозеленые магнолии, которые не сбрасывают листья зимой, среди них крупноцветковая, виргинская и магнолия Делавея. Напомним, в феврале после теплой зимы в Сочи на месяц раньше расцвела магнолия Суланжа и Кобус, а чуть позже распустились бутоны магнолии обнаженной.