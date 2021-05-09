В Сочи на кустах магнолии и рододендрона распустились желтые цветы

Краснодарский край

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В начале мая в Национальном парке Сочи распустилась магнолия «желтая птица» и зацвел ядовитый желтый рододендрон

В сочинском парке «Дендрарий» в первые дни мая зацвела магнолия бруклинская сорта Yellow bird, что переводится как «желтая птица» — это один из видов магнолии с довольно редким желтым окрасом.

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Растение этого сорта может достигать 12 метров в высоту, оно морозостойкое и способно выдержать похолодание до -28 °С. Цветение магнолии бруклинской начинается одновременно с появлением листьев, в этот период дерево покрывают крупные цветы чашеобразной формы с интенсивно желтым окрасом.

В Сочи «желтую птицу» можно найти на самой высокой точке дендрария по пути к верхней станции канатной дороги, а также в городе — на Платановой аллее и в санатории «Юг».

Этот сорт будет цвести около месяца, затем распустятся вечнозеленые магнолии, которые не сбрасывают листья зимой, среди них крупноцветковая, виргинская и магнолия Делавея. Напомним, в феврале после теплой зимы в Сочи на месяц раньше расцвела магнолия Суланжа и Кобус, а чуть позже распустились бутоны магнолии обнаженной.

Тем временем в лесах Сочи зацвел рододендрон желтый (Rhododendron luteum). Это ветвистый кустарник высотой 2-4 метра, его остроконечные светло-зелёные или сизые листья, обрамленные ресничками, летом блекнут, а в середине осени опадают.

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Во время цветения растение покрывается бутонами желтого или оранжевого оттенка, которые могут отличаться насыщенностью. В длину цветки вырастают до 7 см, они собраны в зонтиковидные соцветия по 7-12 штук.

«Во время цветения рододендрона желтого воздух вокруг растения наполняется сильным ароматом — приятным и душистым», — рассказали в Сочинском нацпарке.

Время начала цветения зависит от высоты произрастания, обычно этот период начинается в апреле и длится до июня. После этого на ветвях кустарника появляются плоды-коробочки.

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В пресс-службе Сочинского нацпарка 7 мая предупредили, что это растение ядовито, в том числе для животных, — все его части содержат андромедотоксин. При попадании в организм это вещество вызывает рвоту, слабость и головокружение. А мёд, собранный пчелами с цветков рододендрона желтого, в большом количестве опасен и для человека, и для самих насекомых. При отравлении рододендроном следует сразу обратиться к врачу.

Рододендрон желтый — самый известный и распространённый вид в Европе, однако на территории России этот кустарник растет только на Кавказе — от Краснодарского края до Дагестана. В Сочинском нацпарке рододендрон желтый можно встретить от предгорий до субальпийского пояса, где местами он встречается вместе с рододендроном кавказским.

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