В Кавказском заповеднике зацвел ядовитый рододендрон

В Кавказском биосферном заповеднике в середине мая зацвел рододендрон понтийский

Во время цветения кустарник покрывается лепестками от нежно-розового до интенсивно фиолетового цвета. Рододендрон понтийский — ядовитое растение, во всех его частях содержится нейротоксин.

Рододендрон растет в долинах рек Мзымты, Сочи, Шахе, а также в западной части бассейна реки Белой. Цветущие заросли можно увидеть в Гузерипле на туристическом маршруте «Тропа леопарда», который открыли в августе 2018 года.

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