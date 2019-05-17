В Кавказском заповеднике зацвел ядовитый рододендрон
В Кавказском биосферном заповеднике в середине мая зацвел рододендрон понтийский
Во время цветения кустарник покрывается лепестками от нежно-розового до интенсивно фиолетового цвета. Рододендрон понтийский — ядовитое растение, во всех его частях содержится нейротоксин.
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Рододендрон растет в долинах рек Мзымты, Сочи, Шахе, а также в западной части бассейна реки Белой. Цветущие заросли можно увидеть в Гузерипле на туристическом маршруте «Тропа леопарда», который открыли в августе 2018 года.
Эксперт WWF — о природе Северного Кавказа:
Вместе с другими вечнозелеными кустарниками — падубом и лавровишней — рододендрон создает непроходимый колхидский подлесок, рассказали 17 мая в пресс-службе Кавказского заповедника.
Как сообщали Юга.ру, в начале мая в сочинском дендрарии цвело ядовитое дерево тунг, похожее на сакуру.
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