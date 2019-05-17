В Кавказском заповеднике зацвел ядовитый рододендрон

Адыгея, Краснодарский край

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В Кавказском биосферном заповеднике в середине мая зацвел рододендрон понтийский

Во время цветения кустарник покрывается лепестками от нежно-розового до интенсивно фиолетового цвета. Рододендрон понтийский — ядовитое растение, во всех его частях содержится нейротоксин. 

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Рододендрон растет в долинах рек Мзымты, Сочи, Шахе, а также в западной части бассейна реки Белой. Цветущие заросли  можно увидеть в Гузерипле на туристическом маршруте «Тропа леопарда», который открыли в августе 2018 года.

Эксперт WWF — о природе Северного Кавказа:

Вместе с другими вечнозелеными кустарниками — падубом и лавровишней — рододендрон создает непроходимый колхидский подлесок, рассказали 17 мая в пресс-службе Кавказского заповедника.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая в сочинском дендрарии цвело ядовитое дерево тунг, похожее на сакуру.

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В Кавказском заповеднике зацвел ядовитый рододендрон
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