В Сочи леопард Умка получил подарок от хозяев пантеры Луны из Красноярска

Умка родился 8 июля 2023 года от леопардов Олимпии и Симбада. Его мама известна тем, что в 2019 году пережила операцию по ампутации и теперь живет с тремя лапами. Подробную историю Олимпии можно прочесть здесь.



Сотрудники центра назвали рождение котенка чудом. Они рассказали, что по законам дикой природы, «чтобы не допустить вероятности распространения «дефектных» генов потомкам, самец, при встрече, должен был убить Олимпию».



В октябре 2023 года министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал, что Умка уже не сможет самостоятельно жить в дикой природе. Котенок леопарда слишком дружелюбен и не боится людей. Он будет жить в центре восстановления и после подбора пары примет участие в программе разведения.