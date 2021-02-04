Из-за теплой зимы в Сочи на месяц раньше расцвела магнолия

В начале февраля в одном из парков Сочи зацвели магнолии Суланжа и Кобус

В парке «Южные культуры» около большого пруда на месяц раньше графика распустились первые бутоны магнолии Суланжа и Кобус. Это связано с теплой зимой и засушливым и жарким летом. Раскрывание других бутонов будет зависеть от погоды: чем теплее, тем быстрее все дерево покроется цветами. Внезапное похолодание тоже может сказаться на цветении растения.

При этом в 2020 году магнолия Суланжа и магнолия Кобус распустились в начале марта. По календарю цветения, эти виды обычно раскрываются в середине марта.

Также в парке раскрылись айва и камелия японские. В пресс-службе Кавказского заповедники уточнили 3 февраля, что самой старой камелии, растущей в парке, от 80 до 100 лет.

Как писали Юга.ру, из-за климатических изменений в конце января в Сочи на полтора месяца раньше срока зацвела мимоза.