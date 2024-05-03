Волонтеры «ЛизаАлерт» создадут в Новороссийске граффити ко Дню пропавших детей

Вместе с граффити поисковики планируют разместить полезную информацию и телефоны «ЛизаАлерт». Акцию в Новороссийске они приурочили к 25 мая — Международному дню пропавших детей

Волонтеры «ЛизаАлерт» в арке на улице Энгельса создали рисунки животных, пишет газета «Новороссийский рабочий». Пока это только эскизы, но позже там разместят информацию о том, что делать, если ребёнок потерялся, а также штрих-коды и телефоны «ЛизаАлерт». В создании граффити принимали участие дети волонтеров.

Граффити приурочили к Международному дню пропавших детей, который во всем мире отмечают 25 мая. В этот день поисковики Новороссийска планируют провести лекции для детей, рассказать о правилах безопасности и познакомить с поисковой собакой.

Справка. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» создали 15 октября 2010 года. Его назвали в честь девочки Лизы, которая заблудилась в лесу и которую не смогли вовремя спасти. Слово alert — аналогия с Amber Alert — международной системой оповещения о пропавших детях. «ЛизаАлерт» объединяет более 40 тысяч добровольцев по всей России, волонтером может стать любой человек, которому исполнилось 18 лет.