В лесах Сочи зацвел ядовитый белоцветник летний, который включен в Красную книгу

Краснодарский край

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В начале апреля в сочинских лесах зацвело редкое растение — белоцветник летний

Белоцветник летний также называют летней снежинкой и снежным колокольчиком. Поникающие широкие колокольчатые цветки с шестью украшенными желтым или зеленым пятном лепестками собраны в рыхлую одностороннюю кисть из 3-6 цветков и напоминают одновременно ландыши и подснежники.

Молочно-белые цветки белоцветника распускаются в конце марта — начале апреля. Белоцветник цветет всего 2-3 недели. Он растет по заболоченным лесным участкам, реже — на влажных склонах в предгорьях.

Это ядовитое растение, обладающее лекарственными свойствами. Листья и луковицы белоцветника содержат алкалоиды ликорин, обладающий отхаркивающим и бронхолитическим действием, служащий антидотом ко многим ядам и галантамин, расслабляющий гладкую мускулатуру.

Выкапывание луковиц в качестве лекарственного сырья и сбор цветов на букеты привело к тому, что белоцветник занесли в Красные книги России, Краснодарского края и Адыгеи.

В начале апреля редкое растение зацвело в лесах Сочи. Его можно увидеть, например, в ущелье реки Свирской, сообщили 8 апреля в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, также в начале апреля в сочинском парке «Дендрарий» зацвели четыре сорта тюльпанов. В марте на курорте зацвела алыча, которую называют туманным деревом, сакура «вечерние сумерки», дерево шелковых лент и символ Рождества — остролист.

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