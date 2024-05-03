Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Оппенгеймер»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Оппенгеймер» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Оппенгеймер» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» 5 мая состоится показ байопика «Оппенгеймер» (18+)

Биографический фильм режиссёра и сценариста Кристофера Нолана рассказывает о создателе атомной бомбы. Блестящий физик Роберт Оппенгеймер рассчитывал использовать её как средство спасения мира, поэтому после трагедии в Хиросиме и Нагасаки стал ярым противником дальнейших ядерных разработок, особенно создания водородной бомбы.

В мировом прокате фильм уже собрал свыше 972 млн долларов, став третьим самым кассовым проектом 2023 года. Главную роль сыграл звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи.

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Кроме того, историческая драма «Оппенгеймер» стала главным триумфатором премии «Оскар». Лента получила сразу семь статуэток — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая оригинальная музыка», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж». Также премии получили исполнители главной роли Киллиан Мёрфи и роли второго плана Роберт Дауни-младший.

Начало показа в 20:00. Стоимость билетов 400 рублей. Узнать подробности и купить билеты можно на сайте. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» 4 мая пройдет предпремьерный показ анимационной ленты «Марс Экспресс» из программы Каннского фестиваля.

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