Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Оппенгеймер»

Биографический фильм режиссёра и сценариста Кристофера Нолана рассказывает о создателе атомной бомбы. Блестящий физик Роберт Оппенгеймер рассчитывал использовать её как средство спасения мира, поэтому после трагедии в Хиросиме и Нагасаки стал ярым противником дальнейших ядерных разработок, особенно создания водородной бомбы.

В мировом прокате фильм уже собрал свыше 972 млн долларов, став третьим самым кассовым проектом 2023 года. Главную роль сыграл звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи.