В Сочи нашли еще одно место, где растет исчезающее ядовитое растение соленантус

Трубкоцвет — исчезающее растение, которое включили в Красные книги Краснодарского, Ставропольского края и Крыма. Это травянистое растение высотой 40-80 см. У него толстые полые стебли и крупные овальные листья. Всё растение серовато-пушистое. Живет соленантус всего 2-3 года, а растет во влажных речных долинах, покрытых лесом.

Цветет соленантус в апреле-мае. Цветки у него мелкие, лепестки от грязно-лиловыго до тёмно-красныго цвета, при отцветании светлеют до розовато-зеленого. Благодаря тычинкам и пестикам, всё соцветие кажется щетинистым. Растение лучше не трогать — соленантус ядовит.

Ранее трубкоцвет находили в заповеднике только в долине среднего течения реки Псезуапсе. В конце апреля удалось найти три группы растения в прирусловом лесу реки Шахе. В самой крупной группе насчитывалось более 300 растений, сообщили 26 апреля в пресс-службе Сочинского нацпарка.