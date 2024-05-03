Сновидения, войны памяти, праздники. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)

4 мая в 18:00 встратует встреча с Екатериной Главан «Всё о сновидениях с точки зрения психологии».

Программа:

представление о снах до Фрейда;

что делает спящий мозг и почему мы видим сны;

откуда берутся сонные параличи;

кошмары, вещие сны и кое-что еще.

4 мая в 20:00 начнется лекция Федора Смолякова «Неудобное прошлое: политики и войны памяти».

Программа:

память о непогребенных;

политика «памяти»;

тория солдата и история солдатика;

кривое горе;

травма Победы;

ГУЛАГ расходящихся тропок;

«память» как ресурс.

5 мая в 18:00 состоится лекция Юлии Гладиной «Праздники: почему мы их празднуем тогда, когда празднуем?».

Программа:

Новый год в разной России;

День труда, почему мы празднуем его в 2024 и почему он 1 мая;

праздники регионов России, как можно еще отдохнуть, переехав;

и всё это в пасхальное воскресенье.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.