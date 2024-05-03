Сновидения, войны памяти, праздники. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)
4 мая в 18:00 встратует встреча с Екатериной Главан «Всё о сновидениях с точки зрения психологии».
Программа:
- представление о снах до Фрейда;
- что делает спящий мозг и почему мы видим сны;
- откуда берутся сонные параличи;
- кошмары, вещие сны и кое-что еще.
4 мая в 20:00 начнется лекция Федора Смолякова «Неудобное прошлое: политики и войны памяти».
Программа:
- память о непогребенных;
- политика «памяти»;
- тория солдата и история солдатика;
- кривое горе;
- травма Победы;
- ГУЛАГ расходящихся тропок;
- «память» как ресурс.
5 мая в 18:00 состоится лекция Юлии Гладиной «Праздники: почему мы их празднуем тогда, когда празднуем?».
Программа:
- Новый год в разной России;
- День труда, почему мы празднуем его в 2024 и почему он 1 мая;
- праздники регионов России, как можно еще отдохнуть, переехав;
- и всё это в пасхальное воскресенье.
Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» 4 мая пройдет предпремьерный показ анимационной ленты «Марс Экспресс» из программы Каннского фестиваля. Это французский научно-фантастический фильм в стиле неонуар и киберпанк режиссёра Жереми Перена. В нем постановщик сочетает режиссерские приемы Скорсезе и Копполы, Чимино и Де Пальмы.