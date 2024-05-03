Сновидения, войны памяти, праздники. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций (18+)

4 мая в 18:00 встратует встреча с Екатериной Главан «Всё о сновидениях с точки зрения психологии»

Программа:

  • представление о снах до Фрейда;
  • что делает спящий мозг и почему мы видим сны;
  • откуда берутся сонные параличи;
  • кошмары, вещие сны и кое-что еще.

4 мая в 20:00 начнется лекция Федора Смолякова «Неудобное прошлое: политики и войны памяти».

Программа:

  • память о непогребенных;
  • политика «памяти»;
  • тория солдата и история солдатика;
  • кривое горе;
  • травма Победы;
  • ГУЛАГ расходящихся тропок;
  • «память» как ресурс.

5 мая в 18:00 состоится лекция Юлии Гладиной «Праздники: почему мы их празднуем тогда, когда празднуем?».

Программа:

  • Новый год в разной России;
  • День труда, почему мы празднуем его в 2024 и почему он 1 мая;
  • праздники регионов России, как можно еще отдохнуть, переехав;
  • и всё это в пасхальное воскресенье.

Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре «Формула кино OZ» 4 мая пройдет предпремьерный показ анимационной ленты «Марс Экспресс» из программы Каннского фестиваля. Это французский научно-фантастический фильм в стиле неонуар и киберпанк режиссёра Жереми Перена. В нем постановщик сочетает режиссерские приемы Скорсезе и Копполы, Чимино и Де Пальмы.

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Сновидения, войны памяти, праздники. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций
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