Популярные санатории Сочи и Кавминвод забронировали до декабря 2024 года — туроператоры

Ряд популярных санаториев Сочи и Кавминвод полностью забронировали до декабря 2024 года. Цены на размещение в них выросли на 10-20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туроператоры сообщают об очень высоком спросе на санатории, особенно в Кавминводах и Сочи. В востребованных объектах места на этот год закончились сразу после открытия продаж еще в 2023 году, в некоторых наиболее популярных здравницах мест нет до декабря», — говорится в сообщении.



В союзе туриндустрии это связывают с ограниченным количеством мест в санаторно-курортном сегменте.



В пресс-службе туроператора «Алеан» рассказали, что в Кавминводах почти половину объектов размещения полностью забронировали на июнь и 30% — на июль и август. Прирост бронирований на осень составил 9%. Около 20% санаториев уже не подтверждают места на сентябрь и октябрь.



Также туроператор «Интурист» отметил высокий спрос на санатории Кавминвод:

«У нас объемы в два раза превышают показатели прошлого года. Все топовые санатории Кавминвод, включая профсоюзные объекты, уже на «стопе» до декабря. Но в Ставропольском крае на лето еще можно найти места в отелях без лечения, забронировать проживание, ходить на процедуры в санатории за дополнительную плату и пить лечебную воду самостоятельно».