В мае жители 600 домов Краснодара останутся без горячей воды

В Краснодартеплоэнерго рассказали об отключении горячей воды в столице Кубани

В Краснодаре в 600 домах отключат горячую воду. Профилактика связана с установкой нового оборудования, ремонтом и заменой участков теплосетей города. Об этом Юга.ру сообщила пресс-служба Краснодартеплоэнерго.

В компании отметили, что благодаря ранее проведенным ремонтам принимать «холодный душ» многим жителям Краснодара придется меньше, чем две недели. В ряде домов горячую воду отключат на два-три дня. «Такие планы есть по центру города. Те же перспективы для домов в районе Уральской — Бородина — Новгородской. На этих источниках стоит современное оборудование, и они закольцованы, то есть во время перерыва могут получать ресурс от других котельных. Также в перспективе аналогичное сокращение сроков плановых работ для потребителей от улиц Гаражной до Красной и Рашпилевской, а также для абонентов из Юбилейного и Фестивального районов», — рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков. Первыми без горячей воды уже оставались жители улиц Индустриальной и Станкостроительной. Позже ограничения коснулись улиц Янковского, Карасунской, Дмитриевской дамбы. До 6 мая ресурс не подается в нескольких домах на 1-ом проезде Стасова и на улице Шевченко. Узнать адреса, где еще отключат горячую воду, и посмотреть график можно здесь .

Напомним, что в июле 2024 года в многоэтажках Краснодарского края платежи за капремонт подорожают на 36%. Также с 1 июля поднимется цена на электричество. Тариф вырастет на 8,8%. Отметим, платы за услуги ЖКХ ограничено правительством РФ на уровне 9,6%, при этом допустимо отклонение в каждом муниципалитете до 14,5%.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре построят канализационный коллектор за 20 млрд рублей.