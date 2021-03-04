В Сочи распустились три вида магнолий

Напомним, из-за теплой зимы в Сочи на месяц раньше расцвели магнолии Суланжа и Кобус, еще в феврале. При этом в 2020 году они распустились только в начале марта.

Сейчас на курорте, помимо магнолии Кобус и Суланжа, начала цвести еще одна разновидность — магнолия обнаженная. В этом году она выпустила бутоны еще в середине февраля. Однако они не успели распуститься до обильного снегопада, что уберегло цветы от раннего увядания.

Цветы у такой магнолии сливочно-белые, они могут достигать 15 см в диаметре. Найти растение можно на аллее сакур в Дендрарии. Цветение будет продолжаться до апреля. А во второй половине марта эстафету цветения перехватят еще два вида — звездчатая и магнолия Лебнера. В начале апреля цветы можно будет увидеть на магнолии Ленне и магнолии лилиецветной.

Всего в Сочи насчитывают около 240 видов этого растения, рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка 3 марта.

«В среднем цветение каждого вида магнолии длится от 15 до 18 дней в зависимости от погодных условий», — заключили в нацпарке.