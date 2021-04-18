В Сочи зацвел цветок-саксофон, который может опылить только один вид бабочки

Краснодарский край

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В Сочинском национальном парке в апреле начал цвести кирказон Штейпа, похожий на саксофон

Кирказон Штейпа — это редкий реликтовый вид, с ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся численностью. Его жизнь тесно связана с алланкастрией кавказской — единственной бабочкой, которая может его опылять, рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

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У многолетнего растения высотой до 25 см прямостоячие, слегка извилистые стебли и яйцевидно-округлые листья длиной от 3 до 8 см. Обычно листья появляются в марте, а к середине лета опадают.

Кирказон цветет с апреля по май. В этот период появляются цветы размером до 5 см, по форме напоминающие саксофон. Лепестки с ярко-желтым зевом и бархатно-коричневым отгибом расположены под широкими листьями. А в июне у растения начинается созревание семян.

Кирказон Штейпа занесен в Красные книги Краснодарского края и Адыгеи, он растет на Западном Кавказе в пределах Кубани, Адыгеи и Абхазии. В Сочинском нацпарке его можно заметить в дубовых и грабовых лесах предгорий, а также в парке «Дендрарий». Популяция этого растения сокращается из-за вырубки предгорных лесов, а также сложности его развития.

Ранее Юга.ру писали, что в апреле в Сочи зацвели четыре вида тюльпанов, ядовитый белоцветник летний и кандык кавказский, который называют собачьим зубом. Также на курорте еще можно застать цветение сакуры и дерева шелковых лент.

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