В Сочи зацвел цветок-саксофон, который может опылить только один вид бабочки

Кирказон Штейпа — это редкий реликтовый вид, с ограниченным числом мест произрастания и сокращающейся численностью. Его жизнь тесно связана с алланкастрией кавказской — единственной бабочкой, которая может его опылять, рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

У многолетнего растения высотой до 25 см прямостоячие, слегка извилистые стебли и яйцевидно-округлые листья длиной от 3 до 8 см. Обычно листья появляются в марте, а к середине лета опадают.

Кирказон цветет с апреля по май. В этот период появляются цветы размером до 5 см, по форме напоминающие саксофон. Лепестки с ярко-желтым зевом и бархатно-коричневым отгибом расположены под широкими листьями. А в июне у растения начинается созревание семян.