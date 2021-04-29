Кубанцам предложили отметить Пасху на свежем воздухе, а не в храмах

В администрации Краснодарского края 29 апреля рассказали, как на Кубани отметят Пасху

Напомним, в апреле 2020 года Кубанская епархия приостановила публичные богослужения из-за пандемии коронавируса. Во время карантина кубанцам нельзя было выходить из дома, чтобы посетить церковь. Литургии совершались за закрытыми дверями. Кубанская митрополия сообщила, что православным верующим рекомендовано не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи. Храмы Екатеринодарской епархии решили провести онлайн-трансляции богослужений, а прихожане могли смотреть службу на экранах, установленных на территории храмов. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

29 апреля 2021 года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что праздничные пасхальные богослужения пройдут 2 мая на открытом воздухе и с ограниченным количеством прихожан. Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что с конца марта на Кубани фиксируют не больше 110 новых случаев заболевания коронавирусом в сутки, однако это не значит, что «пандемия ушла в прошлое». Кондратьев поручил подготовиться к Пасхе, учитывая опыт прошлого года — то есть организовать прямую трансляцию литургии. Прихожане при этом будут участвовать в службе только на территории храмов с учетом социальной дистанции.