Подросток, ударивший битой женщину в Краснодаре, предстанет перед судом. Его друзей поставят на учёт

В Краснодаре будут судить подростка, который ударил битой женщину в Краснодаре, сообщили в СК Кубани 29 апреля

Напомним, 5 апреля в Краснодаре 16-летний подросток ударил битой женщину, которая сделала замечание его компании. Спустя два дня юношу арестовали . Против него составили административный протокол из-за распития алкоголя в общественном месте. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия.

29 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили новые подробности дела. Следствие установило, что причиной конфликта стало замечание женщины подростку. На допросе парень полностью признал свою вину. Дело передали в суд, которого обвиняемый будет ждать под стражей.

Следователи добавили, что в органы профилактики внесли представление о постановке на учет шестерых несовершеннолетних знакомых обвиняемого, которые в тот день находились с ним, но не предприняли никаких мер, чтобы остановить его и оказать помощь пострадавшей.