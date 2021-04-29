Подросток, ударивший битой женщину в Краснодаре, предстанет перед судом. Его друзей поставят на учёт

Краснодарский край

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В Краснодаре будут судить подростка, который ударил битой женщину в Краснодаре, сообщили в СК Кубани 29 апреля

Напомним, 5 апреля в Краснодаре 16-летний подросток ударил битой женщину, которая сделала замечание его компании. Спустя два дня юношу арестовали. Против него составили административный протокол из-за распития алкоголя в общественном месте. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия.

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29 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили новые подробности дела. Следствие установило, что причиной конфликта стало замечание женщины подростку. На допросе парень полностью признал свою вину. Дело передали в суд, которого обвиняемый будет ждать под стражей.

Следователи добавили, что в органы профилактики внесли представление о постановке на учет шестерых несовершеннолетних знакомых обвиняемого, которые в тот день находились с ним, но не предприняли никаких мер, чтобы остановить его и оказать помощь пострадавшей.

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Напомним, в марте возбудили уголовное дело против 30-летнего краснодарца, который избил свою бывшую девушку и сломал ей нос. Тогда мужчина попытался закрыть ее в багажнике, но потерпевшую спасли прохожие.

Краснодар Оружие Происшествия Следственный комитет Суд Хулиганство

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