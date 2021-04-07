В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания

Краснодарский край

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В начале апреля в Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове, полиция начала проверку

В ночь на 7 апреля в паблике «Типичный Краснодар» опубликовали видеозапись, сделанную на улице Заполярной в ЖК «На Красных Партизан». По словам подписчика, гулявшая во дворе с собакой женщина сделала замечание группе подростков, чтобы они не ломали деревья. После этого один из парней подошел к женщине и ударил ее битой по голове.

«Пострадавшая женщина — жительница жилого комплекса и работник управляющей компании», — рассказал подписчик.

Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» уточнил, что подросток, ударивший женщину, живет на съемной квартире в этом ЖК. Он с друзьями уже не раз был замечен в нарушениях порядка.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали порталу Юга.ру, что инцидент случился 5 апреля, полиция сразу начала проверку. По факту нанесения женщине телесных повреждений проверка еще идет. Чтобы установить степень причиненного вреда, проведут судебно-медицинскую экспертизу.

При этом за распитие алкоголя в общественном месте на 16-летнего подростка составили административный протокол. Ему грозит штраф до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности и родителей парня — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Краснодар Полиция Происшествия

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