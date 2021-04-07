СК возбудил дело против подростка, который ударил женщину битой в Краснодаре

В Краснодаре следователи 7 апреля возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении подростка, который ударил женщину битой по голове

Напомним, 7 апреля в соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения с улицы Заполярной в Краснодаре, где подросток ударил битой женщину, которая проходила мимо и сделала замечание компании молодых людей.

В УМВД сообщили, что на 16-летнего юношу составили административный протокол за распитие алкоголя в общественном месте. По факту нанесения телесных повреждений женщине проводится проверка.

Вечером 7 апреля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что против молодого человка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия).

«Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК Кубани.

Ранее Юга.ру писали, что в марте подросток ударил краснодарку в трамвае, в конфликте разбиралась полиция.