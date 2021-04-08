Бастрыкин взял на личный контроль дело о нападении подростка с битой на женщину в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 7 апреля взял на личный контроль дело подростка из Краснодара, ударившего битой женщину

Накануне в соцсетях появилась запись камеры видеонаблюдения с улицы Заполярной в Краснодаре. На кадрах видно, как подросток бьет женщину с собакой битой, а рядом стоит компания молодых людей. Сообщалось, что парень ударил женщину после того, как она сделала им замечание.

В полиции рассказали, что против 16-летнего подростка составили административный протокол за распитие алкоголя в общественном месте. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей молодого человека — за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Позже стало известно, что против подростка также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером того же дня в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин поручил оперативно докладывать об обстоятельствах произошедшего и взял дело на личный контроль.

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Бастрыкин взял на личный контроль дело о нападении подростка с битой на женщину в Краснодаре
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