В Краснодаре два подростка напали на кондуктора трамвая
В Краснодаре ранним утром 16 сентября произошло нападение на кондуктора трамвая
Происшествие случилось в 5:52 в трамвае, который ехал по маршруту № 5 по улице имени Бершанской. На остановке «Октябрьская» два подростка избили кондуктора и забрали телефон и деньги из его сумки.
В МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» сообщили, что после инцидента вагон остановился. К месту происшествия прибыли полициейские и скорая помощь. Медики оказали кондуктору необходимую помощь, он отказался от госпитализации.
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Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленной в вагоне, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Все материалы по факту происшествия, включая записи камер наблюдения, установленных в салоне и снаружи трамвая, передали в полицию для проведения расследования.
Похожий инцидент произошел в Краснодаре в 2016 году. Тогда на улице Некрасова молодой человек напал на кондуктора утреннего рейса. А в 2019 году неизвестный разбил камнем стекло трамвая на улице Островского. Тогда пострадал водитель вагона.
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