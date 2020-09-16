В Краснодаре два подростка напали на кондуктора трамвая

Происшествие случилось в 5:52 в трамвае, который ехал по маршруту № 5 по улице имени Бершанской. На остановке «Октябрьская» два подростка избили кондуктора и забрали телефон и деньги из его сумки.

В МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» сообщили, что после инцидента вагон остановился. К месту происшествия прибыли полициейские и скорая помощь. Медики оказали кондуктору необходимую помощь, он отказался от госпитализации.