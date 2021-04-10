В Краснодаре взяли под стражу подростка, ударившего женщину битой по голове

Краснодарский край

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В Краснодаре 9 апреля арестовали 16-летнего подростка, напавшего с битой на женщину

Напомним, 7 апреля в соцсетях появилось видео с камеры видеонаблюдения с улицы Заполярной в Краснодаре, где подросток ударил битой женщину, которая проходила мимо и сделала замечание компании молодых людей.

Против 16-летнего подростка составили административный протокол за распитие алкоголя в общественном месте, а позже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

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На допросе парень дал признательные показания и рассказал подробности произошедшего. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 9 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства преступления. Кроме того, следователи изучат условия жизни и воспитания подростка, и принимались ли какие-либо меры органами системы профилактики, чтобы не допустить подобные ситуации.

Александр Бастрыкин Дети Краснодар Происшествия Следственный комитет

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