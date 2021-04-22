Чиновники рассказали, где в центре Краснодара хотят сделать велодорожки

На брифинге в мэрии Краснодара 20 апреля рассказали о планах по созданию велодорожек в центре города

Напомним, в 2019 году в будущий генплан Краснодара предложили включить велодорожки. Всю сеть рассчитывают сделать к 2040 году. А в 2020-м чиновники сообщили, что к 2034 году в краевом центре появится более 100 км велодорожек.

Накануне мэрия Краснодара провела брифинг с представителями краевых и городских СМИ, на котором обсудили проекты по изменению структуры городской мобильности. В частности, на мероприятии обсудили проект «7 улиц», который предлагает сужение проезжей части, расширение тротуаров, а также создание велосипедных дорожек на семи участках городских улиц в центре Краснодара.

Где собираются сделать велодорожки: на улице Пашковской от Рашпилевской до Красноармейской;

на улице Карасунской в границах Рашпилевской и Красноармейской;

на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской;

на улице Рашпилевской в границах улиц Гимназической и Длинной;

на улице Красноармейская в границах улиц Гимназической и Длинной;

на улице Красной от Советской до Длинной;

на улице Коммунаров в границах улиц Ленина и Длинной.

Напомним, проект «7 улиц» представили в конце 2020 года. Реализация проекта, которая запланирована на 2022 год, начнется с улицы Чапаева. В марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции.