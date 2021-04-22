Чиновники рассказали, где в центре Краснодара хотят сделать велодорожки
На брифинге в мэрии Краснодара 20 апреля рассказали о планах по созданию велодорожек в центре города
Напомним, в 2019 году в будущий генплан Краснодара предложили включить велодорожки. Всю сеть рассчитывают сделать к 2040 году. А в 2020-м чиновники сообщили, что к 2034 году в краевом центре появится более 100 км велодорожек.
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Накануне мэрия Краснодара провела брифинг с представителями краевых и городских СМИ, на котором обсудили проекты по изменению структуры городской мобильности.
В частности, на мероприятии обсудили проект «7 улиц», который предлагает сужение проезжей части, расширение тротуаров, а также создание велосипедных дорожек на семи участках городских улиц в центре Краснодара.
Где собираются сделать велодорожки:
- на улице Пашковской от Рашпилевской до Красноармейской;
- на улице Карасунской в границах Рашпилевской и Красноармейской;
- на улице Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской;
- на улице Рашпилевской в границах улиц Гимназической и Длинной;
- на улице Красноармейская в границах улиц Гимназической и Длинной;
- на улице Красной от Советской до Длинной;
- на улице Коммунаров в границах улиц Ленина и Длинной.
Напомним, проект «7 улиц» представили в конце 2020 года. Реализация проекта, которая запланирована на 2022 год, начнется с улицы Чапаева. В марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции.
Тем не менее, одностороннее движение на участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской введут уже в мае этого года. Так, с 5 мая на участке машины смогут проехать только по одной полосе. Кроме того, с 15 мая односторонним станет участок улицы Коммунаров от Буденного до Ленина.