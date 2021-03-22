Власти Краснодара представили эскизы пешеходной зоны на улице Чапаева

22 марта мэрия Краснодара показала проект обновления улицы Чапаева в рамках проекта «7 улиц»

Напомним, проект «7 улиц» презентовала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир в декабре 2020 года. Согласно нему, улицы Красноармейская, Красная, Коммунаров, Пашковская, Чапаева и Рашпилевская станут более пешеходными. На них предполагается сузить проезжую часть и сделать тротуары шире. Такой проект начали обсуждать в связи с тем, что основная пешеходная артерия — улица Красная — перегружена транспортом и людьми. Мэр Краснодара Евгений Первышов отмечал, что преимущество идеи состоит в том, что в случае, если новые улицы станут точками притяжения, туда потянется бизнес и начнет ухаживать за историческими зданиями. Кроме того, появится возможность высадить деревья. Также власти отмечали, что «7 улиц» начнут реализовывать уже в этом году.

В конце февраля общественники, представители мэрии и горожане собрались на встречу, чтобы более подробно обсудить проект. На ней участники высказывали мнения как за, так и против. Прочитать подробнее об этом можно тут. 22 марта администрация города презентовала пилотные эскизы реконструкции улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской. Сейчас на этом участке нельзя парковаться. Тем не менее, там часто стоят автомобили, а трафик при этом двигается в один ряд. Планируется, что тротуары в этом месте расширят:

«Мы много говорили о том, почему это необходимо. Центр города-миллионника должен соответствовать его статусу. Мы должны дать импульс к развитию малого и среднего предпринимательства и изменить трафик с автомобильного на велосипедный и пешеходный», — резюмировала Машталир. При этом мэрия представила сразу два варианта обновления улицы. Первый разработали на основе рекомендаций специалистов Высшей школы экономики и института транспорта. Этот проект предполагает одну полосу движения автомобилей с запада на восток и велодорожку.

Второй вариант разработали по просьбе жителей — так как многие хотят, чтобы улица была полностью пешеходной и соответствовала своему историческому облику, отметили в мэрии.