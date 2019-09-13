В генплан Краснодара предложили включить велодорожки. Всю сеть рассчитывают сделать к 2040 году

Разработчики генплана Краснодара 12 сентября предложили включить в него сеть велодорожек

Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (ООО «НИИ ПГ») разработал в конце июля три концепции генплана Краснодара: компактная (ориентированная на рост города вверх), агломерационная (с учетом распространенной частной жилой застройки) и полицентрическая лучевая (равномерная, линейная от центра). Все они предусматривают развитие города до 2040 года. В качестве основной на заседании 19 августа выбрали агломерационную концепцию.

Согласно приказу Минэкономразвития № 10 (Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения) в генпланах городов должны быть предусмотрены велодорожки.

Какую идею представили разработчики? Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства 12 сентября предложил включить в генплан велосипедные пути сообщения. Для общественников провели презентацию этого проекта. Ответственный исполнитель транспортного раздела генплана Краснодара, сотрудник ООО «НИИ ПГ» Александр Баранов рассказал порталу Юга.ру о принципах формирования веломаршрутов. Специалисты института считают, что нужно сделать опорный каркас велодорожек, который должен быть учтен при дальнейшем планировании развития Краснодара. По его словам, разработчики предлагают опираться на три составляющие при включении велосипедных дорожек: единая сеть, возможность следить за чистотой дорожек и безопасность для велосипедистов и пешеходов. «Сеть должна быть понятна горожанам и связывать крупные объекты. Расчет идет до 2040 года. Сеть предлагают строить постепенно, а к 2040-му полностью завершить», — сказал Баранов. Разработчики предложили два направления, по которым можно разработать сеть: организовать движение велосипедистов по магистральным улицам. При этом дорожки будут строить во время капремонта и реконструкции улиц;

сделать велодорожки по улицам, параллельным магистральным. В этом случае нет типового решения их строительства, то есть их будут обустраивать в зависимости от особенностей каждой улицы.

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Велодорожки вдоль Карасунов. Специалист пояснил, что есть еще один вариант для генплана — построить велодорожки вдоль Карасунских озер. В генплане также предлагают предусмотреть зеленый каркас, который соединит Карасуны единой пешеходной зоной. Кстати, в 2015 году бывший главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок уже предлагал сделать Карасунские пруды главной городской зоной отдыха с пешеходными и велосипедными дорожками, благоустроенной набережной и парковыми зонами. А в марте 2019-го мэр Евгений Первышов рассказал о планах по благоустройству каскада Карасунских водоемов в Комсомольском микрорайоне.

Есть ли сейчас в Краснодаре велодорожки? Есть, но они не связаны в единую сеть. Велодорожки оборудованы, например, на улице Новороссийской, а также в парках и на аллеях. Ранее власти обещали, что до конца 2014 года откроют велодорожки на 13 улицах. В мае того же года Александр Ткачев, который был на тот момент губернатором Кубани, поручил создать велосипедную дорожку на протяжении всей улицы Красной. В конце месяца ее открыли на участке от улицы Советской до Длинной. Планировалось, что по ней можно будет ездить по выходным дням. В середине июня мэр Владимир Евланов осмотрел дорожку и остался недоволен. Он заявил, что дорожку нужно обустроить так, чтобы удобно было всем: и пешеходам, и велосипедистам. Позже разметку для велосипедистов с улицы Красной убрали.