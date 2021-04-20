В Краснодаре на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Власти верят, что на дорожную ситуацию это не повлияет

В мэрии Краснодара 20 апреля анонсировали изменение схемы движения на двух участках дорог в центре города

Напомним, в конце 2020 года в Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра города «7 улиц», в рамках которого несколько улиц сделают пешеходными. Проект стартует с улицы Чапаева, в марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

В рамках «7 улиц» планируется измененить движение по Чапаева и Коммунаров. Проект предполагает сужение проезжей части, расширение тротуаров и создание велосипедных дорожек на участках семи улиц города, пересекающих улицу Красную и параллельных ей, в историческом центре Краснодара. С 5 мая машины на участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской смогут проехать только по одной полосе. Кроме того, с 15 мая односторонним станет участок улицы Коммунаров от Буденного до Ленина. На протяжении восьми кварталов введут одностороннее движение в разных направлениях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара 20 апреля.