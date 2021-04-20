В Краснодаре на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Власти верят, что на дорожную ситуацию это не повлияет

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара 20 апреля анонсировали изменение схемы движения на двух участках дорог в центре города

Напомним, в конце 2020 года в Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра города «7 улиц», в рамках которого несколько улиц сделают пешеходными. Проект стартует с улицы Чапаева, в марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

Читайте также:

В рамках «7 улиц» планируется измененить движение по Чапаева и Коммунаров. Проект предполагает сужение проезжей части, расширение тротуаров и создание велосипедных дорожек на участках семи улиц города, пересекающих улицу Красную и параллельных ей, в историческом центре Краснодара.

С 5 мая машины на участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской смогут проехать только по одной полосе. Кроме того, с 15 мая односторонним станет участок улицы Коммунаров от Буденного до Ленина. На протяжении восьми кварталов введут одностороннее движение в разных направлениях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара 20 апреля.

Читайте также:

«Такая реорганизация будет содействовать развитию новой структуры городской мобильности. Она предусматривает переход от обычного режима движения, где основную часть составляет личный автотранспорт, к более устойчивой транспортной модели города, основанной на использовании общественного и экологически чистых видов транспорта», — сказал заместитель главы города Артём Доронин.

Специалисты также отметили, что по прогнозу дорожной ситуации, проведенному с помощью математического моделирования в программе Aimsun, изменение схемы движения не повлечет за собой значительных изменений в дорожной ситуации.

Ранее Юга.ру писали, что в начале апреля главный архитектор Краснодара Наталья Машталир показала проект исторического квартала в центре города.

Благоустройство Дороги Исторический центр Краснодар

Новости

В Краснодаре на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Власти верят, что на дорожную ситуацию это не повлияет
«Краснодар Водоканал» присоединился к санкциям против США, а в ливнёвке выловили карпа. В инстаграме появился аккаунт организации с «правдивыми» новостями
Краснодарцев пригласили на новую пешеходную экскурсию «Звери в городе»
Жительница Краснодара, полицейские и сотрудница КубГУ создали ОПГ и незаконно поставили на учет более 2 тыс. мигрантов
В Краснодаре открылась выставка, посвященная феминизму
В Сочи три бухгалтера санатория похитили более 31 млн рублей

Лента новостей

Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»
Сегодня, 12:40 Партнерский
Как пандемия изменила корпоративные продажи в «Ситилинке»
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
14 апреля, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Задержания, предупреждения об уголовном наказании, пикеты
Сегодня, 01:20
Задержания, предупреждения об уголовном наказании, пикеты
Как в Краснодаре готовятся к несанкционированной акции в поддержку Навального

Реклама на портале