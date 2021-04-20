В Краснодаре на улицах Чапаева и Коммунаров введут одностороннее движение. Власти верят, что на дорожную ситуацию это не повлияет
В мэрии Краснодара 20 апреля анонсировали изменение схемы движения на двух участках дорог в центре города
Напомним, в конце 2020 года в Краснодаре представили проект реконструкции исторического центра города «7 улиц», в рамках которого несколько улиц сделают пешеходными. Проект стартует с улицы Чапаева, в марте краснодарцам представили пилот ее реконструкции. Реализация проекта запланирована на 2022 год.
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В рамках «7 улиц» планируется измененить движение по Чапаева и Коммунаров. Проект предполагает сужение проезжей части, расширение тротуаров и создание велосипедных дорожек на участках семи улиц города, пересекающих улицу Красную и параллельных ей, в историческом центре Краснодара.
С 5 мая машины на участке улицы Чапаева от Рашпилевской до Красноармейской смогут проехать только по одной полосе. Кроме того, с 15 мая односторонним станет участок улицы Коммунаров от Буденного до Ленина. На протяжении восьми кварталов введут одностороннее движение в разных направлениях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара 20 апреля.
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«Такая реорганизация будет содействовать развитию новой структуры городской мобильности. Она предусматривает переход от обычного режима движения, где основную часть составляет личный автотранспорт, к более устойчивой транспортной модели города, основанной на использовании общественного и экологически чистых видов транспорта», — сказал заместитель главы города Артём Доронин.
Специалисты также отметили, что по прогнозу дорожной ситуации, проведенному с помощью математического моделирования в программе Aimsun, изменение схемы движения не повлечет за собой значительных изменений в дорожной ситуации.
Ранее Юга.ру писали, что в начале апреля главный архитектор Краснодара Наталья Машталир показала проект исторического квартала в центре города.