Из аэропорта Краснодара можно будет улететь в Болгарию, но нескоро

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодара 14 апреля сообщили о возможности рейсов в Болгарию

Росавиация выдала допуск российской авиакомпании «Азимут» на полеты в болгарский город Варна из Краснодара, написали 14 апреля в официальном телеграм-канале международных аэропортов края со ссылкой на документ.

Чартерные рейсы из аэропорта кубанской столицы в Варну будут летать три раза в неделю. Однако допуск не является разрешением на возобновление полетов. Это право авиакомпании, которым она может воспользоваться при возобновлении авиасообщения.