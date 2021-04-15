Из аэропорта Краснодара можно будет улететь в Болгарию, но нескоро
В пресс-службе Международного аэропорта Краснодара 14 апреля сообщили о возможности рейсов в Болгарию
Росавиация выдала допуск российской авиакомпании «Азимут» на полеты в болгарский город Варна из Краснодара, написали 14 апреля в официальном телеграм-канале международных аэропортов края со ссылкой на документ.
Чартерные рейсы из аэропорта кубанской столицы в Варну будут летать три раза в неделю. Однако допуск не является разрешением на возобновление полетов. Это право авиакомпании, которым она может воспользоваться при возобновлении авиасообщения.
«Одна проблема — отдохнуть в Евросоюзе с бокалом Кадарки в руке и под нежные трели Бисера Кирова кубанцы смогут очень нескоро. Во-первых, Болгария не выдаёт визы гражданам РФ. Во-вторых, переживает очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Только на этой неделе прирост составил 15%», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Напомним, в 2020 году из-за коронавируса Россия ограничила въезд для иностранцев, аэропорты стали работать только по внутренним направлениям и в сокращенном режиме. Летом в стране начались послабления, а 1 августа запустили первые международные рейсы, но только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Московской области.
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Спустя год международные терминалы заработали в аэропортах Краснодара и Сочи. Однако вылететь из Краснодара в Турцию по-прежнему было нельзя, а с 15 апреля авиасообщение между странами приостановили до лета. Таким образом, сейчас международные рейсы для краснодарцев по-прежнему не доступны.