Между Сочи и Анапой 1 мая запустят авиарейсы

Власти Краснодарского края 12 апреля презентовали новый авиамаршрут Сочи — Анапа

Напомним, в начале апреля власти Кубани задумались об организации авиасообщения между Краснодаром и курортами региона, в числе которых Сочи, Геленджик и Анапа. 12 апреля стало известно, что с 1 мая из Сочи в Анапу и в обратном направлении можно будет отправиться прямым рейсом авиакомпании «ЮТэйр».

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Самолет будет отправляться из Сочи по понедельникам и четвергам в 12:05, во вторник — в 9:50, в среду — в 14:00, в пятницу и субботу — в 12:10. Вылет из Анапы в понедельник и четверг назначен на 14:00, во вторник — 11:40, в среду — 16:00, в пятницу и субботу — в 14:00.

С июня по воскресеньям рейс из Анапы будет отправляться в 11:05, из Сочи — в 9:05, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Стоимость билетов — от 2 тыс. 185 рублей, время в пути — 1 час 5 минут.

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Отметим, что это второй прямой рейс в пределах Краснодарского края. Также на Кубани налажено авиасообщение между Краснодаром и Сочи.