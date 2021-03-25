В Краснодар и Сочи вернется международное авиасообщение

Напомним, в прошлом году из-за коронавируса Россия ограничила въезд для иностранцев, а ее аэропорты стали работать только по внутренним направлениям и в сокращенном режиме. Летом в стране начались послабления, а 1 августа запустили первые международные рейсы — в Турцию, Великобританию и Танзанию. Причем совершали их только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Московской области.

До апреля 2021 года рейсы в краснодарском и сочинском аэропорту оставались исключительно внутренними. 25 марта 2021 года стало известно, что полеты за границу возобновятся из 13 городов России, в том числе Краснодара и Сочи.

«Аэропорты Краснодара и Сочи полностью готовы в выполнению международных регулярных рейсов. Наши аэропорты уже продолжительное время обслуживанию чартерные вывозные рейсы в ряд стран евразийского союза. Мы очень рады за всех жителей Кубани, а также за наших соотечественников за рубежом, кто сможет теперь прилететь прямыми рейсами в Краснодар и Сочи», — сообщили в пресс-службе группы компаний «Аэродинамика», обслуживающей аэровокзалы.