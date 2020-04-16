Аэропорт Краснодара перешел на сокращенный режим работы

С 13 апреля терминал внутренних линий начал работать с ежедневным графиком с 6:00 до 20:00. Это время, необходимое для регистрации вылетающих пассажиров и обслуживания прибывающих. Все рейсы аэропорт принимает с 10:00 до 19:00, а в остальное время он закрыт.

«При этом аэродром аэропорта, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов», — сообщили в инстаграме аэропорта.