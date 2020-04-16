Аэропорт Краснодара перешел на сокращенный режим работы

Краснодарский край

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В международном аэропорту Краснодара 15 апреля сообщили об измененном графике работы

С 13 апреля терминал внутренних линий начал работать с ежедневным графиком с 6:00 до 20:00. Это время, необходимое для регистрации вылетающих пассажиров и обслуживания прибывающих. Все рейсы аэропорт принимает с 10:00 до 19:00, а в остальное время он закрыт.

«При этом аэродром аэропорта, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов», — сообщили в инстаграме аэропорта.

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В таком режиме аэропорт продолжит работать до 30 апреля.

Как ранее писали Юга.ру, на Кубани из-за ситуации с коронавирусом перестали ходить «Ласточки».

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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❗Друзья, важная информация❗ ⠀ Международный аэропорт Краснодар переходит на сокращенный режим работы. ⠀ С 13 апреля 2020 года терминал внутренних авиалиний открыт для пассажиров ежедневно с 06:00 до 20:00 - необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывающих пассажиров. ⠀ Все регулярные авиарейсы принимаются в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал закрыт для посещения. ⠀ При этом аэродром аэропорта Краснодар, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов. ⠀ В ограниченном режиме Международный аэропорт Краснодар продолжит работу до 30 апреля 2020 года. ⠀ Мы приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что в скором времени ситуация нормализуется.������ ⠀ #АэропортКраснодар #Краснодар #KRR

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Аэропорты Карантин Коронавирус

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