Аэропорт Краснодара перешел на сокращенный режим работы
В международном аэропорту Краснодара 15 апреля сообщили об измененном графике работы
С 13 апреля терминал внутренних линий начал работать с ежедневным графиком с 6:00 до 20:00. Это время, необходимое для регистрации вылетающих пассажиров и обслуживания прибывающих. Все рейсы аэропорт принимает с 10:00 до 19:00, а в остальное время он закрыт.
«При этом аэродром аэропорта, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов», — сообщили в инстаграме аэропорта.
В таком режиме аэропорт продолжит работать до 30 апреля.
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❗Друзья, важная информация❗ ⠀ Международный аэропорт Краснодар переходит на сокращенный режим работы. ⠀ С 13 апреля 2020 года терминал внутренних авиалиний открыт для пассажиров ежедневно с 06:00 до 20:00 - необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывающих пассажиров. ⠀ Все регулярные авиарейсы принимаются в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал закрыт для посещения. ⠀ При этом аэродром аэропорта Краснодар, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов. ⠀ В ограниченном режиме Международный аэропорт Краснодар продолжит работу до 30 апреля 2020 года. ⠀ Мы приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что в скором времени ситуация нормализуется.������ ⠀ #АэропортКраснодар #Краснодар #KRR
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