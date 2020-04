Аэропорт Краснодара перешел на сокращенный режим работы

View this post on Instagram

❗Друзья, важная информация❗ ⠀ Международный аэропорт Краснодар переходит на сокращенный режим работы. ⠀ С 13 апреля 2020 года терминал внутренних авиалиний открыт для пассажиров ежедневно с 06:00 до 20:00 - необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывающих пассажиров. ⠀ Все регулярные авиарейсы принимаются в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал закрыт для посещения. ⠀ При этом аэродром аэропорта Краснодар, как стратегически важный объект, продолжает работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов. ⠀ В ограниченном режиме Международный аэропорт Краснодар продолжит работу до 30 апреля 2020 года. ⠀ Мы приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что в скором времени ситуация нормализуется.������ ⠀ #АэропортКраснодар #Краснодар #KRR