Россия ограничивает въезд иностранцев до 1 мая

В пресс-службе кабмина отметили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал глав правительств Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана об этом решении, подчеркнув, что они соответствуют рекомендациям ВОЗ, передает телеканал «360» .

При этом ограничение не коснется водителей большегрузного транспорта, экипажей самолетов, поездов и судов, дипломатов и иностранцев, которые постоянно живут в России, а также тех, кому визы выданы в связи со смертью близкого родственника, и транзитных пассажиров аэропортов.

Как писали Юга.ру, с 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией.

Сегодня же стало известно, что Россия в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией, чтобы ограничить передвижение людей. Решение Москвы вызвало бурную реакцию белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил, что в отличие от России, в его стране ситуация с коронавирусом спокойная.

В пресс-службе российского кабмина отметили, что ограничения въезда людей из Белоруссии в Россию ввели в связи с тем, что Минск не предпринимает никаких мер, чтобы не пропускать через свою территорию иностранцев, зараженных коронавирусом.

По последним данным, в России коронавирус обнаружили у 93 человек, из которых выздоровели пока только четверо. Остальные находятся в стационаре. Большинство зараженных получили возбудителя пневмонии за границей. Семь человек заразились во время общения с носителями.