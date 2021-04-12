Россия приостановила авиасообщение с Турцией, но есть исключения

Краснодарский край

Распечатать

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 12 апреля, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией до лета

Напомним, весной 2020 года из-за пандемии в России ограничила въезд для иностранцев, а аэропорты стали работать только по внутренним направлениям и в сокращенном режиме. Турция стала одной из стран, куда Россия с 1 августа запустила первые международные рейсы, однако улететь туда можно было только из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Спустя год в аэропортах Краснодара и Сочи решили открыть международные терминалы. При этом не уточнялось, в какие страны возобновят полеты, однако в Турцию рейсы всё равно остались под запретом. А 1 апреля Росавиция запретила вылеты в Турцию из Краснодара из-за того, что там ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка.

12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства сообщила, что Россия решила ограничить регулярное и чартерное сообщение с Турцией из-за угрозы завоза коронавируса, сообщил ТАСС.

Исключения коснутся направлений, которые необходимы для участия «Концерна Титан-2» в строительстве атомной электростанции. Голикова уточнила, что российские туристы также смогут вернуться домой.

Читайте также:

«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, за исключением направлений, необходимых для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — пояснила чиновница.

Ограничения вступят в силу 15 апреля и продлятся до 1 июня. Вице-премьер порекомендовала туроператорам приостановить продажи на этот период. Туристам также посоветовали сменить даты и направления авиабилетов.

Голикова добавила, что всех, кто купил путевки с вылетом после 1 июня, будут оперативно уведомлять о ситуации с распространением коронавируса.

Тем временем, власти Краснодарского края 12 апреля анонсировали запуск внутренних рейсов Сочи — Анапа с 1 мая, а несколькими днями ранее российкие авиакомпании подали заявки на увеличение числа рейсов в аэропорты Черноморского побережья Кубани.

Авиация Аэропорты Коронавирус Курорты и туризм путешествия Турция

Все материалы по теме:

Новости

Каждый округ Краснодара получит по 3 млн рублей на уборку фундамента после сноса самостроев
Россия приостановила авиасообщение с Турцией, но есть исключения
В Краснодаре расширят дорогу возле ККБ № 1
Между Сочи и Анапой 1 мая запустят авиарейсы
В Краснодаре в 2021 году сделают еще 5 выделенных полос общественного транспорта
В Краснодаре арестовали водителя BMW, который ездил задом по встречке и по перекрытому центру

Лента новостей

Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку
«Хорошо, что Ганчаренко назначили уже сейчас, а не летом»
Вчера, 11:23
«Хорошо, что Ганчаренко назначили уже сейчас, а не летом»
Спортивный аналитик Артур Каратай оценивает первый матч нового тренера ФК «Краснодар»
«Стань донором»
Вчера, 17:12
«Стань донором»
Жители Кубани, переболевшие COVID-19, могут сдать плазму и получить подарок

Реклама на портале