Россия приостановила авиасообщение с Турцией, но есть исключения

Напомним, весной 2020 года из-за пандемии в России ограничила въезд для иностранцев, а аэропорты стали работать только по внутренним направлениям и в сокращенном режиме. Турция стала одной из стран, куда Россия с 1 августа запустила первые международные рейсы, однако улететь туда можно было только из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Спустя год в аэропортах Краснодара и Сочи решили открыть международные терминалы. При этом не уточнялось, в какие страны возобновят полеты, однако в Турцию рейсы всё равно остались под запретом. А 1 апреля Росавиция запретила вылеты в Турцию из Краснодара из-за того, что там ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка.