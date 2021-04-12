Россия приостановила авиасообщение с Турцией, но есть исключения
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 12 апреля, что Россия ограничит авиасообщение с Турцией до лета
Напомним, весной 2020 года из-за пандемии в России ограничила въезд для иностранцев, а аэропорты стали работать только по внутренним направлениям и в сокращенном режиме. Турция стала одной из стран, куда Россия с 1 августа запустила первые международные рейсы, однако улететь туда можно было только из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Спустя год в аэропортах Краснодара и Сочи решили открыть международные терминалы. При этом не уточнялось, в какие страны возобновят полеты, однако в Турцию рейсы всё равно остались под запретом. А 1 апреля Росавиция запретила вылеты в Турцию из Краснодара из-за того, что там ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка.
12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства сообщила, что Россия решила ограничить регулярное и чартерное сообщение с Турцией из-за угрозы завоза коронавируса, сообщил ТАСС.
Исключения коснутся направлений, которые необходимы для участия «Концерна Титан-2» в строительстве атомной электростанции. Голикова уточнила, что российские туристы также смогут вернуться домой.
«Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, за исключением направлений, необходимых для вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва — Стамбул, Стамбул — Москва», — пояснила чиновница.
Ограничения вступят в силу 15 апреля и продлятся до 1 июня. Вице-премьер порекомендовала туроператорам приостановить продажи на этот период. Туристам также посоветовали сменить даты и направления авиабилетов.
Голикова добавила, что всех, кто купил путевки с вылетом после 1 июня, будут оперативно уведомлять о ситуации с распространением коронавируса.
Тем временем, власти Краснодарского края 12 апреля анонсировали запуск внутренних рейсов Сочи — Анапа с 1 мая, а несколькими днями ранее российкие авиакомпании подали заявки на увеличение числа рейсов в аэропорты Черноморского побережья Кубани.
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