Росавиция запретила вылеты в Турцию из Краснодара. Узнали почему

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В аэропорту Краснодара 1 апреля рассказали, почему самолеты не летают в Турцию

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса Россия ограничила въезд для иностранцев, аэропорты стали работать только по внутренним направлениям и в сокращенном режиме. Летом в стране начались послабления, а 1 августа запустили первые международные рейсы — в Турцию, Великобританию и Танзанию, но только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Московской области.

25 марта стало известно, что с 1 апреля в Краснодаре и Сочи снова начнут работать международные терминалы. Однако не сообщалось, в какие страны возобновят полеты. Всего вернуть международное авиасообщение разрешили 13 российским городам, в том числе Барнаулу, Белгороду, Волгограду, Воронежу, Калуге, Липецку, Нальчику, Оренбургу, Саратову, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинску. 

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Позже выяснилось, что из 13 городов по-прежнему нельзя будет улететь в Турцию и Великобританию. Это связано с тем, что 30 марта Росавиация запретила полеты в эти страны, но только тем городам, кто возобновил авиасообщение 1 апреля. Причины таких ограничений ведомство не объяснило.

Сегодня, 1 апреля, в пресс-службе краснодарского аэропорта рассказали, что у запрета Росавиации есть два объяснения. Во-первых, в Турции ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка, в стране снова начали вводить ограничения не только для местных жителей, но и для туристов — их поток начали сдерживать.

Во-вторых, Турция обозначила России квоту на число прибывших за сутки туристов. Так как сейчас многие аэропорты могут летать в Турцию, то если открыть новые рейсы из других городов, установленную квоту превысят, сообщило краснодарское издание «Обзор».

При этом летать можно из Минвод и Ростова — так как этим городам раньше позволили возобновить международное авиасообщение, они успели попасть в рамки установленной квоты. Сейчас представители аэропорта Краснодара пытаются исправить ситуацию и надеются, что во время заседания оперштаба примут новые решения.

Оператор аэропортов Краснодара и Сочи заявил о миллионных убытках из‑за запрета прямого авиасообщения с Турцией и Великобританией, сообщил «Коммерсантъ». Туроператоры уже анонсировали продажу путевок, однако из‑за решения Росавиации им приходится искать альтернативу или предлагать транзитные маршруты.

По мнению экспертов, такие ограничения также можно связать с попыткой удержать туристов внутри страны. Из Краснодара сейчас есть единственный международный рейс — в Ереван.

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