В Краснодаре задержали мужчину, который издевался над кошкой и снимал это на видео
Полиция задержала краснодарца, который признался в жестоком обращении с кошкой. Зооволонтеры заявляют о возможном изнасиловании животного
14 ноября ветеринар Полина, автор блога «Белая Пума», в своем ролике рассказала, что житель Краснодара издевался над кошкой и, возможно, насиловал ее. Происходящее мужчина снимал на камеру.
По словам Полины, 5 ноября к ней обратилась девушка и рассказала, что случайно наткнулась на видео живодера. Однако она знала только ник мужчины в Телеграме.
На роликах видно, как живодер что-то бессвязно говорит, а также слышны звуки и шипение, которые издает кошка. На втором видео показано само животное — оно зафиксировано в неестественном положении, на третьем — питомец завернут в одеяло.
«Вы можете сказать, что в кадре не видно, что именно происходит. Но даже это уже можно считать, по нашему мнению, жестоким обращением с животными и зоосадизмом», — заявила блогерка.
В дальнейшем Полина выяснила, в каких открытых чатах общается мужчина, и узнала, что он живет в Краснодаре — об этом живодер сам рассказывал. Далее блогерка установила его точный адрес — по виду из окна в одном из роликов.
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20 ноября пресс-служба полиции Краснодара сообщила, что личность мужчины установлена — его узнал участковый микрорайона Гидростроителей. Живодером оказался 36-летний житель улицы имени Игнатова, который уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Мужчину задержали. Он признался в жестоком обращении с кошкой, а на его телефоне нашли видеоподтверждения. Животному проведут судебную ветеринарную экспертизу, после чего правоохранительные органы примут процессуальное решение. По данным полиции, кошку передали зоозащитникам.
Издание 93.RU связалось с волонтеркой, которая забрала питомца. По ее словам, кошка была сильно напугана и «не издавала ни звука». В клинике стало известно, что питомцу пять лет, а его вес составляет 2,9 кг. Врач диагностировал у кошки болевой синдром в области вульвы и анального отверстия. Возможное сексуальное насилие над животным установит судебно-ветеринарная экспертиза.
Также в издании заявили, что краснодарца отпустили из отдела полиции.
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