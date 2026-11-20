Полиция задержала краснодарца, который признался в жестоком обращении с кошкой. Зооволонтеры заявляют о возможном изнасиловании животного

14 ноября ветеринар Полина, автор блога «Белая Пума», в своем ролике рассказала, что житель Краснодара издевался над кошкой и, возможно, насиловал ее. Происходящее мужчина снимал на камеру.

По словам Полины, 5 ноября к ней обратилась девушка и рассказала, что случайно наткнулась на видео живодера. Однако она знала только ник мужчины в Телеграме.

На роликах видно, как живодер что-то бессвязно говорит, а также слышны звуки и шипение, которые издает кошка. На втором видео показано само животное — оно зафиксировано в неестественном положении, на третьем — питомец завернут в одеяло.

«Вы можете сказать, что в кадре не видно, что именно происходит. Но даже это уже можно считать, по нашему мнению, жестоким обращением с животными и зоосадизмом», — заявила блогерка.

В дальнейшем Полина выяснила, в каких открытых чатах общается мужчина, и узнала, что он живет в Краснодаре — об этом живодер сам рассказывал. Далее блогерка установила его точный адрес — по виду из окна в одном из роликов.