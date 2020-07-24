С 1 августа Россия откроет международные рейсы в Турцию и еще две страны
С 1 августа Россия частично возобновит международное авиасообщение
Напомним, в марте Россия и другие страны начали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. Затем РФ ограничила въезд иностранцев в страну до 1 мая, а позже этот запрет продлили на неопределенный срок. 8 июня в России снова разрешили выезжать из страны — но только на учебу, работу или для ухода за родными.
О возобновлении работы международных рейсов сообщила 24 июля вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 августа появится авиасообщение с Турцией. Сначала россияне смогут летать в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Бодрум, Анталью и Даламан, пишет RT.
Также возобновится сообщение с Великобританией. Пассажиры из России будут прибывать в Лондон. Третье направление — в Танзани, на архипелаг Занзибар. Как отметила Голикова, он «тоже был популярен у определенной категории наших граждан».
Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Московской области.
Читайте также
Заявление в Красноярский край, ржавая вода и отсутствие проб
Узнали, как жителям Школьного микрорайона возвращают питьевую воду в дома