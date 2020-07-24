С 1 августа Россия откроет международные рейсы в Турцию и еще две страны

Напомним, в марте Россия и другие страны начали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. Затем РФ ограничила въезд иностранцев в страну до 1 мая, а позже этот запрет продлили на неопределенный срок. 8 июня в России снова разрешили выезжать из страны — но только на учебу, работу или для ухода за родными.

О возобновлении работы международных рейсов сообщила 24 июля вице-премьер Татьяна Голикова. С 1 августа появится авиасообщение с Турцией. Сначала россияне смогут летать в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в Бодрум, Анталью и Даламан, пишет RT.