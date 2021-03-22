«Краснодар» и другие клубы договорились о том, что воспитанники академий не будут без спроса уходить в другие команды

Краснодарский край, Вся Россия

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22 марта стало известно, что пять клубов Российской премьер-лиги договорились о развитии детско-юношеского футбола

Меморандум о сотрудничестве подписали пять футбольных клубов: «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

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Таким образом клубы подтвердили готовность сотрудничать в рамках формирования программ подготовки молодых футболистов, обмениваться опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола и подготовки тренеров, развивать материально-техническую базу и привлекать инвесторов.

Также подписанный меморандум запрещает несогласованный переход воспитанников из одной клубной Академии в другую. Кроме того, клубы будут сообщать друг другу о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов, сообщили 22 марта в пресс-службе ПФК ЦСКА.

Как устроена Академия ФК «Краснодар»:

Академия ФК «Краснодар» открылась в 2010 году. В тот же год появились первые филиалы базовой школы, в которой воспитанники не находятся постоянно, а только учатся играть в футбол. Юга.ру писали о том, что академия создала полтора десятка футбольных манежей в разных районах Краснодара. Всего по краю у академии 30 филиалов, сообщается на сайте «быков».

Напомним, в 2019 году между воспитанником «Краснодара» Иваном Игнатьевым и руководством клуба произошел конфликт из-за условий нового контракта. 20-летний футболист говорил, что не требовал гигантских денег, но счел предложенную ему сумму несправедливой, так как футболисты РПЛ в 24-26 лет болучают больше.

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«В случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста», — резюмировал Игнатьев.

После этого он подписал четырехлетний контракт с казанским «Рубином».

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«Краснодар» и другие клубы договорились о том, что воспитанники академий не будут без спроса уходить в другие команды
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