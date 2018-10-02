Академия ФК «Краснодар» открыла 14-й футбольный манеж в Краснодаре — на улице Калинина
В Краснодаре на улице Калинина 2 октября состоялось открытие футбольного манежа Академии ФК «Краснодар»
На территории спортивного комплекса есть игровое поле с современным искусственным покрытием размером 22 метра на 38 метров. Имеются три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская и подсобные помещения. Второй этаж оснащен площадкой, с которой родители смогут наблюдать за тренировками. Внутри и снаружи манежа есть камеры наблюдения, а рядом со зданием расположена парковка для машин.
Этот манеж стал четырнадцатым в городе и двадцать третьим в Краснодарском крае. Площадь комплекса более 1 тыс. кв. метров. Там смогут бесплатно заниматься дети от 5 до 11 лет.
Манеж расположен на улице Калинина, 350/14. Для записи ребенка можно обратиться к тренерам по телефонам 8 (918) 470-54-44 и 8 (909) 470-54-45, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писали Юга.ру, 15 сентября на Ейском шоссе состоялось открытие манежа Академии ФК «Краснодар». Ранее стало известно, что в Краснодаре до конца года появится два футбольных манежа.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.