Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев попрощался с клубом и болельщиками

Футболист поблагодарил каждого сотрудника клуба, отдельно отметив руководство. Игнатьев написал, что испытал много как положительных эмоций, так и не очень. Тем не менее, для него это было хорошее время.

«Я никогда не был идеальной личностью , каким-то примером , но я всегда был настоящим человеком!», — говорится в письме.