Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев попрощался с клубом и болельщиками
Форвард ФК «Краснодар» Иван Игнатьев 29 декабря опубликовал прощальное письмо перед уходом в другой клуб
Футболист поблагодарил каждого сотрудника клуба, отдельно отметив руководство. Игнатьев написал, что испытал много как положительных эмоций, так и не очень. Тем не менее, для него это было хорошее время.
«Я никогда не был идеальной личностью , каким-то примером , но я всегда был настоящим человеком!», — говорится в письме.
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Я начал карьеру в городе Краснодар , получал футбольное обучение здесь , испытал много как положительных эмоций,так и не очень , тем не менее, это было хорошее время ! Я благодарен каждому человеку , который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня , начиная с горничных, заканчивая людьми,которые отвечают за качество газона , всем всем , я никогда не был идеальной личностью , каким-то примером , но я всегда был настоящим человеком ! Отдельное спасибо руководству ,которое вложило много своих нервов сил на меня , я всегда старался отвечать на поле , своей игрой !! Всех обнимаю ! Спасибо вам , главные на празднике футбола– болельщики , вы будете всегда в моем сердце , я всегда буду вспоминать минуты радости,связанные с вами !! Всем всем крепкого здоровья и удачи ! Ваш Игнат . До новых встреч ❤ @fckrasnodar @fck_academy @fans_fckk
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» 28 декабря сообщил о том, что Игнатьев переходит в казанский «Рубин». Трансфер вступит в силу со 2 января 2020 года. Договор с 20-летним футболистом рассчитан до 30 мая 2024 года. В нынешнем сезоне форвард участвовал в 13 матчах чемпионата России, забив четыре гола.
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