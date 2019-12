Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев попрощался с клубом и болельщиками

View this post on Instagram

Я начал карьеру в городе Краснодар , получал футбольное обучение здесь , испытал много как положительных эмоций,так и не очень , тем не менее, это было хорошее время ! Я благодарен каждому человеку , который вложил хоть какую-то каплю своего времени в меня , начиная с горничных, заканчивая людьми,которые отвечают за качество газона , всем всем , я никогда не был идеальной личностью , каким-то примером , но я всегда был настоящим человеком ! Отдельное спасибо руководству ,которое вложило много своих нервов сил на меня , я всегда старался отвечать на поле , своей игрой !! Всех обнимаю ! Спасибо вам , главные на празднике футбола– болельщики , вы будете всегда в моем сердце , я всегда буду вспоминать минуты радости,связанные с вами !! Всем всем крепкого здоровья и удачи ! Ваш Игнат . До новых встреч ❤ @fckrasnodar @fck_academy @fans_fckk