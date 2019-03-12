«Гигантских денег не требовал, но новый контракт меня не устроил». Нападающий «Краснодара» Игнатьев рассказал, как попал в фарм-клуб
Нападающий ФК «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал свою версию его перевода в фарм-клуб
По его словам, этому предшествовали переговоры накануне матча «Краснодара» со «Спартаком». Футболиста пригласили на беседу по поводу нового контракта с гендиректором клуба Владимиром Хашигом, директором академии Арамом Фундукяном и главным тренером Мурадом Мусаевым.
«После предыгровой тренировки состоялись переговоры. Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста», — рассказал Игнатьев в интервью RT.
Футболист уточнил, что ему предложили переподписать соглашение сроком на пять лет с увеличением зарплаты примерно в два-три раза. Он же предложил руководству дождаться окончания сезона, «а потом уже пообщаться», отметив, что сейчас «для этого неподходящий момент». Форвард считает, что именно его отказ стал причиной его перевода в «Краснодар-2».
«Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с "Краснодаром-2". Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал, может, дело не в этих неудачных переговорах, мало ли что натворил. Но потом понял, что других причин нет», — сказал Игнатьев.
Он признал, что ему стало обидно из-за такой ситуации. При этом нападающий подчеркнул, что желания вступать в конфликты у него нет.
«Я бы хотел, чтобы действовало старое соглашение. Если у клуба есть желание поднять мне зарплату, будет здорово. А после окончания сезона вернулись бы за стол переговоров и обсудили все нормально, а не так, как получилось сейчас», — отметил он.
Игнатьев рассказал, что такое же соглашение предлагали подписать еще одному нападающему — его другу Магомеду-Шапи Сулейманову.
«Пока он ничего подписывать не стал. Сказал — подумает. (…) Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму на которую согласились пять лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет», — подчеркнул Игнатьев.
«Надеюсь, что все закончится хорошо. Но если нет… "Краснодар-2" — хорошая команда, и там можно прогрессировать, если не сбавлять к себе требования. (…) Мое отношение к делу никак не поменялось. Я и за "Краснодар-2" отдаюсь на все сто», — добавил форвард.
Читайте также:
Как писали Юга.ру, ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, объясняя, почему Игнатьев не поехал на игру против «Валенсии», заявил, что тот не готов, и что «футбол для него не на первом месте».
20-летний Иван Игнатьев — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он забил шесть голов за «Краснодар» в 21 матче РПЛ и Кубка России, также включался в основу на первые игры с «Байером» в Лиге Европы. Сейчас в составе фарм-клуба он играет в ФНЛ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.