«Гигантских денег не требовал, но новый контракт меня не устроил». Нападающий «Краснодара» Игнатьев рассказал, как попал в фарм-клуб

Нападающий ФК «Краснодар» Иван Игнатьев рассказал свою версию его перевода в фарм-клуб

По его словам, этому предшествовали переговоры накануне матча «Краснодара» со «Спартаком». Футболиста пригласили на беседу по поводу нового контракта с гендиректором клуба Владимиром Хашигом, директором академии Арамом Фундукяном и главным тренером Мурадом Мусаевым.

«После предыгровой тренировки состоялись переговоры. Хотя так назвать их нельзя. Скорее пообщались с руководством. Я пришел один, официального агента пока нет. Мне сделали определенное предложение, от которого я отказался. Я не был инициатором подписания нового договора и уж точно не требовал каких-то гигантских денег. Просто в случае подписания долгосрочного пятилетнего контракта в период его действия я буду уже не молодым футболистом, а у них и зарплаты отличаются от ребят моего возраста», — рассказал Игнатьев в интервью RT.

Футболист уточнил, что ему предложили переподписать соглашение сроком на пять лет с увеличением зарплаты примерно в два-три раза. Он же предложил руководству дождаться окончания сезона, «а потом уже пообщаться», отметив, что сейчас «для этого неподходящий момент». Форвард считает, что именно его отказ стал причиной его перевода в «Краснодар-2».

«Меня спросили, буду ли я подписывать предложенный контракт. Ответил отрицательно. А на следующий день увидел в расписании, что теперь занимаюсь с "Краснодаром-2". Понятно, что после отчисления из первой команды в голове крутились разные мысли. Думал, может, дело не в этих неудачных переговорах, мало ли что натворил. Но потом понял, что других причин нет», — сказал Игнатьев.

Он признал, что ему стало обидно из-за такой ситуации. При этом нападающий подчеркнул, что желания вступать в конфликты у него нет.

«Я бы хотел, чтобы действовало старое соглашение. Если у клуба есть желание поднять мне зарплату, будет здорово. А после окончания сезона вернулись бы за стол переговоров и обсудили все нормально, а не так, как получилось сейчас», — отметил он.

Игнатьев рассказал, что такое же соглашение предлагали подписать еще одному нападающему — его другу Магомеду-Шапи Сулейманову.

«Пока он ничего подписывать не стал. Сказал — подумает. (…) Нам будет по 25 лет, когда закончится контракт, и мы будем получать ту сумму на которую согласились пять лет назад. Но это несправедливо, если сравнить данную сумму с теми деньгами, которые получают футболисты РПЛ в 24-26 лет», — подчеркнул Игнатьев.

«Надеюсь, что все закончится хорошо. Но если нет… "Краснодар-2" — хорошая команда, и там можно прогрессировать, если не сбавлять к себе требования. (…) Мое отношение к делу никак не поменялось. Я и за "Краснодар-2" отдаюсь на все сто», — добавил форвард.