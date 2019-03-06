«Футбол для него не на первом месте». Мусаев не взял Игнатьева на игру с Валенсией

Тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, почему 20-летний нападающий Иван Игнатьев не полетел в Испанию на матч против «Валенсии»

«То, что пишут в прессе, не соответствует действительности. Контракт Игнатьева — еще на 3,5 года, а не на два. И получает он не ту сумму, которую указывают (по сообщениям, это 200 тыс. рублей в месяц — прим.), а гораздо более высокую. Игнатьев не приехал потому, что он не готов — футбол для него не на первом месте», — заявил Мусаев «Матч ТВ» .

По словам Мусаева, информация, распространяемая в некоторых пабликах и СМИ, о том, что руководство «быков» якобы предложило Игнатьеву перезаключить контракт на минимальных условиях, а он отказал, не соответствует действительности.

Он также подчеркнул, что зимой клуб мог взять форварда уровня серьезной европейской команды, но ставку все же делает на развитие собственных воспитанников.

«В ответ на это мы ждем от наших ребят уважительного отношения к клубу. Если мы хотим уделять внимания своей молодежи, прессе нужно меньше говорить о переводах игроков в первую или вторую команду. Мы сами разберемся как действовать в этой ситуации», — отметил тренер.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел за «быков» 21 матч во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Как сообщали Юга.ру, в 1/16 финала Лиги Европы по футболу «Краснодар» дважды сыграл вничью с немецким «Байером», однако благодаря голу, забитому на выезде, «быки» второй раз в своей истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Соперником краснодарцев на этом этапе турнира стала «Валенсия». Первая игра состоится 7 марта в Испании, второй поединок пройдет 14 марта в Краснодаре.