«Краснодар» потратил больше всех в РПЛ на развитие молодых игроков
По итогам 2018 года ФК «Краснодар» с большим отрывом лидирует среди клубов РПЛ в количестве средств, вложенных в подготовку резерва
Согласно данным документа «Публикуемая финансовая информация за 2018 год» на сайте РФС, за прошлый год «Краснодар» потратил на развитие молодежного футбола 758 млн 636 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола.
Второе место по этому показателю занял лидер чемпионата, петербургский «Зенит» (493,6 млн рублей), третье — ЦСКА (273,9 млн рублей). Четвертым идет серебряный призер «Локомотив» (215,09 млн рублей), пятым — «Спартак» (206,9 млн рублей). Меньше всех на развитие резерва потратил тульский «Арсенал» — 20,3 млн рублей.
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При этом на услуги агентов и посредников по поиску игроков «Краснодар» потратил 66 млн рублей (5-е место в рейтинге по этому показателю) — это в 10 раз меньше, чем лидер рейтинга — «Спартак» (688,7 млн рублей).
Напомним, «Краснодар», который имеет собственную футбольную академию, в минувшем сезоне взял бронзу чемпионата России и впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов.
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