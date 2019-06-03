«Краснодар» потратил больше всех в РПЛ на развитие молодых игроков

По итогам 2018 года ФК «Краснодар» с большим отрывом лидирует среди клубов РПЛ в количестве средств, вложенных в подготовку резерва

Согласно данным документа «Публикуемая финансовая информация за 2018 год» на сайте РФС, за прошлый год «Краснодар» потратил на развитие молодежного футбола 758 млн 636 тыс. рублей. В эту сумму входят в том числе персональные расходы на сотрудников, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола.

Второе место по этому показателю занял лидер чемпионата, петербургский «Зенит» (493,6 млн рублей), третье — ЦСКА (273,9 млн рублей). Четвертым идет серебряный призер «Локомотив» (215,09 млн рублей), пятым — «Спартак» (206,9 млн рублей). Меньше всех на развитие резерва потратил тульский «Арсенал» — 20,3 млн рублей.